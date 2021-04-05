Эксперты МГТУ подтвердили экономическую окупаемость проекта Маска

Российские специалисты из МГТУ им. Баумана подтвердили экономическую окупаемость проекта американского предпринимателя Илона Маска по запуску малых спутников на ракетах Falcon 9 на регулярной основе, говорится в тезисах доклада, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике.

Ранее компания Маска SpaceX предложила услугу по запуску малых спутников массой до 200 кг на регулярной основе по фиксированной цене в $1 млн.

В докладе отмечается, что речь идет о самой низкой цене за выведение спутников указанной массы.

Сотрудники МГТУ им. Баумана рассчитали эффективность инвестиционного проекта с помощью определения чистой приведенной величины потока платежей (Net Present Value).

При расчетах учитывались инвестиции в проект, выплаты на запуск, возврат первой ступени, а также ее обслуживание и страхование.

«Расчеты показывают, что уже к концу первого года такой проект становится прибыльным с рентабельностью реализации порядка 15–20%», — цитирует документ «РИА Новости» в субботу, 3 апреля.

Отмечается, что проект является ответом SpaceX на растущую конкуренцию со стороны частных и госкомпаний, который занимаются разработкой и эксплуатацией ракет-носителей легкого и среднего класса.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.