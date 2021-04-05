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РИА Новости

В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами

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Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Беспроводная система контроля состояния шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) разрабатывается в России, следует из материалов Королевских чтений по космонавтике, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями правильной эксплуатации изделий и оборудования ракетных комплексов стратегического назначения и безусловного выявления причин возникающих неисправностей и выявления сопутствующих факторов НПО машиностроения проводит разработку независимой системы контроля (НСК) состояния оборудования пусковых установок", - говорится в материалах.

Отмечается, что "разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах".

Реутовское НПО машиностроения является разработчиком МБР УР-100Н УТТХ ("Стилет" по классификации НАТО), стоящих на боевом дежурстве в дивизиях Ракетных войск стратегического назначения, в том числе с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками (комплекс "Авангард").

В материалах говорится, что в настоящее время контроль и поддержание температурно-влажностного режима в пусковых установках осуществляется с помощью штатных систем, однако данной информации недостаточно для объективного гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. Кроме того, данный контроль предприятиями-изготовителями невозможен, так как он выполняется только военными эксплуатантами ракетных комплексов.

Отсюда, как отмечается в материалах, и вытекает необходимость создания НСК, которая должна быть создана из комплектующих российского производства, иметь увеличенный срок службы не менее 15 лет и средства защиты информации, а также длительно работать в автономном режиме.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-18
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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