Войти
Газета.ru

НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией

683
1
0
Источник изображения: gazeta.ru

В Киеве признали, что вместе с НАТО готовятся к войне с Россией

Украина вместе с НАТО готовится к войне с Россией в Черноморском регионе, заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, именно этот сценарий будет отрабатываться на крупнейших за последние десятилетия учениях стран НАТО Defender Europe 2021, которые пройдут в мае-июне.

На военных учениях стран НАТО Defender Europe 2021, намеченных на май и июнь нынешнего года, будет обыгрываться сценарий войны с Россией, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.

«Defender Europe 2021 - переводится как «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается - ну давайте прямым текстом - война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», - приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, страны Североатлантического альянса стягивают войска к месту проведения маневров.

«Основной фокус - это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», - уточнил дипломат.

В одних из крупнейших за последние десятилетия военных учений под руководством армии США примут участие 28 000 военнослужащих из 27 стран. Defender Europe 2021 будет включать «почти синхронные операции на более чем 30 тренировочных площадках» в десятке стран, говорится в сообщении американского командования.

«Мы внимательно следим за ситуацией с COVID. Мы доказали, что можем безопасно тренироваться, несмотря на пандемию. Несмотря ни на что, наши союзники рассчитывают на то, что наши войска будут готовы защищать мир», - прокомментировал учения генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке.

По его словам, эти многогранные, рассчитанные на несколько месяцев учения продемонстрируют способность Соединенных Штатов и их союзников реагировать на международные угрозы.

«Учения дадут нам прекрасную возможность отточить наши возможности вместе с нашими союзниками и партнерами в стратегически важном Балканском и Черноморском регионе, чтобы мы коллективно были готовы реагировать на любой кризис, который может возникнуть», - добавил американский военачальник.

Военно-воздушные силы и флот США планируют показать «новые высокотехнологичные возможности» средств противовоздушной и противоракетной обороны, навыки бригад по поддержке сил безопасности в Европе.

Из 28 000 участников учений примерно 2100 являются представителями Национальной гвардии и еще 800 - армейского резерва США.

Сейчас США перевозят свои оборудование и персонал в Нидерланды, Италию и Германию.

Учения пройдут в несколько этапов: Swift Response («Стремительное реагирование») стартует в начале мая. В ходе этого этапа будут проводиться воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7000 военнослужащих из 11 стран.

Immediate Response («Немедленное реагирование») пройдет с середины мая по начало июня. В ходе маневров более пяти тысяч военнослужащих из восьми стран на 31 полигоне в 10 странах проведут боевые стрельбы и совместные операции по материально-техническому обеспечению фронта на суше.

Командно-штабные учения начнутся также в июне. Руководимые штабом две тысячи военнослужащих многонациональных сухопутных сил будут проводить операции в комбинированных учебных условиях, а также осуществлять реальные операции в 14 странах на двух континентах - Европе и Африки, переходя из одного подчинения в другое, оказывая взаимную поддержку партнерам НАТО.

Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».

«Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку», - констатировал он, ответив таким образом на вопрос, почему Россия в последние дни перемещает свои войска к Черноморскому региону.

«Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», - добавив представитель Кремля.


Андрей Ермолов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Италия
Нидерланды
Россия
Румыния
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
19.03.2021
Учение «Defender Europe – 21» – очередной вызов военной безопасности России и Беларуси
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
25.02.2016
Главная битва Пентагона
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
1 комментарий
№1
05.04.2021 07:12
У нас есть Су-34/Су-24 способные нести СКР в ядерном варианте? Здесь можно провести демонстративные учения с тактическим ядерным оружием в Крыму. Наиболее приближенные к реальности (с отражением нападений РДГ, авиации, БПЛА, саботажем на самих арсеналах и аэродромах)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80