Старая метла: гонка вооружений в США продолжится

Каким будет военный бюджет при администрации Байдена

Сложный период борьбы с пандемией и кризис смены власти в США вполне могли привести к урезанию военных расходов. Теперь, впрочем, стало ясно: серьезных сокращений пока не будет, но за доли бюджета уже началась активная борьба. Какое будущее ожидает вооруженные силы США при новом главнокомандующем - выясняли «Известий».

Добрые демократы, сердитые республиканцы

Существует устойчивый стереотип, согласно которому Республиканская партия США всегда выступает в роли «поджигателей войны» и сторонников увеличения военных расходов. Демократы в этой модели, напротив, рисуются эдаким собранием хиппи, склонным тратить деньги на социальные нужды, борьбу за права меньшинств и прочие сферы, не связанные с обороной.

«В нашей [Демократической] партии существует прогрессистское крыло, которое хочет урезать военный бюджет, руководствуясь общим принципом. Они считают, что расходы на бомбы и оружие ни в какое сравнение не идут с важностью трат на социальные программы и дипломатию. Поэтому они хотят сдвинуть приоритеты», — отметил Адам Смит, председатель комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и министр обороны Ллойд Остин в ходе тура по Пентагону. Арлингтон, штат Вирджиния, 10 февраля 2021 года Источник изображения: Фото: flickr.com/The White House

Несмотря на то что прогрессистское крыло Демократической партии действительно стремится пересмотреть бюджетные приоритеты в сторону дипломатии и социальных программ, реальность от стереотипов очень далека. Во-первых, прогрессисты не являются абсолютным большинством внутри собственной партии, а их стремление уменьшить военные расходы не поддерживают даже коллеги-однопартийцы. Напротив, консервативная фракция демократов вместе с республиканцами выступает за существенный рост оборонного бюджета.

Во-вторых, военный бюджет Соединенных Штатов неуклонно растет независимо от партийной принадлежности главы государства как минимум с начала 1960-х. Периодически случаются «плато» или незначительные снижения, однако в длительном периоде тенденция к увеличению расходов на оборону стабильно наблюдается вот уже 60 лет.

Принятый 8 декабря прошлого года проект закона об ассигнованиях на национальную оборону (2021 National Defense Authorization Act) предполагает выделение на нужды национальной безопасности $740,5 млрд. Это не только продолжение краткосрочного тренда, начавшегося в 2015-м, то есть еще при Обаме, но и своеобразный рекорд. Сумма ассигнований на оборону в NDAA-2021 превысила предыдущий рекорд 2011 года, когда военные расходы достигли $725 млрд.

Солдат армии США на стрельбище Источник изображения: Фото: flickr.com/The US Army

Публикация окончательного варианта бюджета ожидается 3 мая, и, скорее всего, американские вооруженные силы получат базовое финансирование в районе $696 млрд.

Не секрет, что каждая новая администрация начинает свою деятельность, опираясь на результаты работы предыдущей. Именно поэтому изменения бюджетных планов в первый год после смены власти крайне редки. Маловероятно, что команда Байдена станет исключением и начнет с рискованных и масштабных изменений в такой чувствительной для США области, как оборона.

Чего стоит ожидать, так это перераспределения средств внутри «силовых» ведомств вообще и программ министерства обороны в частности. Каких именно?

Бюджетирование по Адаму Смиту

Основной вектор американской внешней политики сместился на Азиатско-Тихоокеанский регион, а главным стратегическим соперником прямо и открыто называется Китай.

Это в значительной степени определяет перечень наиболее приоритетных военных программ и родов войск, развитию которых в последние годы уделялось особое внимание: укрепление флота, ВВС и стратегических ракетных вооружений, в том числе и ядерных. Именно этим программам, с высокой вероятностью, грозит коррекция бюджетов.

Первый кандидат на сокращение ассигнований, похоже, уже намечен — закупки многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II на авиабазе Эглин Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Программа неоднократно подвергалась нелестным оценкам в прессе, а в начале марта этого года ее, не стесняясь в выражениях, раскритиковал Адам Смит, председатель комитета палаты представителей США по вооруженным силам. В частности, Смит отметил чрезмерно высокую стоимость летного часа — $36 тыс. и призвал найти путь сократить расходы.

Очевидно, что закупки «самой дорогой боевой системы в мире» никто не остановит — слишком много сил и средств в нее вложено. Однако вероятно, что ВВС, корпусу морской пехоты США и флоту придется урезать аппетиты и закупить меньше самолетов, чем это планировалось ранее.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пересмотру подвергнутся планы модернизации ядерных сил, а также амбициозная программа развития ВМФ США. Проект военного бюджета на 2021 год предусматривает выделение $28,9 млрд на первую цель и $32,3 млрд на вторую.

Корабли прибрежной зоны класса Littoral Combat Ships USS Independence и USS Coronado в Тихом океане Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Возможно, флоту придется списать самые изношенные и устаревшие крейсера и эсминцы, а также не слишком удачные Littoral Combat Ships. Тем не менее Остин видит строительство новых кораблей, модернизацию ВМФ и кораблестроительных мощностей в числе наивысших приоритетов.

Три спокойных года

Окончательная сумма военного бюджета на 2021 год, скорее всего, останется приблизительно на уровне одобренного проекта. Велики шансы, что и в последующие годы объемы ассигнований на оборону если и сократятся, то незначительно.

«Ровный» бюджет в принципе неплохой вариант для вооруженных сил США, находящихся в процессе масштабной модернизации, которая началась в 2018 году и должна закончиться к 2035-му. Резкие скачки могут стать мощным дестабилизирующим фактором и осложнить средне- и долгосрочное планирование как для армии, так и для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Танки M1 Abrams во время учебных стрельб Источник изображения: Фото: flickr.com/The US Army

Начальник штаба армии США генерал Джеймс МакКонвилл отметил: «У нас сейчас реализуются действительно хорошие программы. Нам, возможно, нужно еще два-три года хороших, стабильных бюджетов».

Относительно спокойный в финансовом плане период сейчас особенно важен. Действительно, армия и промышленность работают над рядом важных проектов, способных определить облик вооруженных сил и характер их применения на десятилетия вперед. Большинство идущих программ так или иначе связаны с масштабными доктринальными изменениями, в частности переходом к концепции многосредных боевых действий.

Исходя из перечня стратегических приоритетов и успехов во внедрении новой доктрины выстраиваются и остальные планы — от разработки конкретных систем вооружений до обучения военнослужащих.

По словам МакКонвилла, несколько лет стабильности позволят проектам «дожить» до 2023 года, когда первая волна прототипов пойдет на испытания и будут заключены ключевые контракты. Поступление реального «железа» с предприятий на полигоны, а также испытания теорий «в поле» докажут законодателям, что план работает. А тем самым и обеспечит долгосрочное финансирование, позволит создать новые рабочие места и в конечном итоге повысит шансы на успешную модернизацию вооруженных сил к 2035-му.

Американский военнослужащий изучает карту во время учений Источник изображения: Фото: flickr.com/The US Army

Кроме того, американские законодатели традиционно неохотно соглашаются с урезанием оборонных программ, которые создают рабочие места для избирателей в их «домашних» регионах.

В свою очередь, ломка уже запущенных программ чревата не только очевидными финансовыми или временными потерями, но и замедлением темпов (а то и приостановкой) всей программы модернизации армии. Последнее неизбежно вызовет недовольство военных и представителей оружейных концернов, а также послужит мощным инструментом политической борьбы для противников администрации Байдена.

В конце концов одной из главных целей трансформации вооруженных сил названо обеспечение долгосрочного превосходства над стратегическими соперниками, в том числе Китаем. Вы мешаете — значит, вы играете на стороне Китая. Попадать в такую очевидную ловушку не захочет никакой политик, особенно чувствительные к репутационным потерям демократы.

Народ поддержит

Очевидно, что не последнюю роль будут играть и общественные настроения. Согласно исследованию, проведенному Чикагским советом по международным отношениям в декабре прошлого года, 38% американцев высказались за то, чтобы сохранить расходы на оборону на прежнем уровне, еще 23% поддержали дальнейшее их увеличение. Доля поддерживающих сокращение военных расходов вернулась на уровень 2008 года и составила 28%. Примечательно, что этот сегмент стабилен с 1998 года, за исключением антирекорда в 2002-м, который является следствием террористических атак 11 сентября 2001 года. Что интересно, уровень поддержки сохранения или повышения расходов на оборону практически не отличается среди мужчин и женщин или среди черного и белого населения США. Важно и то, что результаты исследования были получены на фоне антипандемийных мер, общественных протестов и предвыборной истерии.

Учебная стрельба из гранатометов Источник изображения: Фото: flickr.com/The US Army

Сомнительно, что администрация Байдена станет рисковать и ломать то, что вызовет единодушное неодобрение многочисленных и влиятельных групп в американском обществе. Заметно, что «новая власть» пока осторожничает и не лезет за пределы откровенно популистских решений вроде возвращения трансгендеров в ряды вооруженных сил США или переименования ряда военных баз, названных в честь военачальников-конфедератов.

В целом очевидно, что к потенциальному противостоянию с Китаем в Вашингтоне относятся со всей серьезностью, а значит, трансформация армии продолжится независимо от пола, возраста или партийной принадлежности хозяина Белого дома.

Алексей Тарасов