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Известия.ru

Памятник Юрию Гагарину открыли в Тунисе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

В Тунисе прошло торжественное открытие памятника первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Бронзовый бюст космонавта, созданный украинским скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар тунисской стороне международным благотоворительным фондом «Диалог Культур — Единый мир» при содействии посольства России.

В церемонии принял участие российский посол в Тунисе Сергей Николаев. В своем выступлении он отметил, что первый полет человека в космос практически совпало с выводом на орбиту первого тунисского искусственного спутника Challenge One.

«Бюст Юрия Гагарина станет символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств», — цитирует его ТАСС в пятницу, 2 апреля.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что корабль «Союз МС-18», который доставит членов 65-й основной экспедиции на Международную космическую станцию, назвали в честь Юрия Гагарина.

10–12 апреля 2021 года на территории ВДНХ в Москве состоится международный фестиваль «Пора в космос», который приурочен к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. В рамках мероприятия будут проведены международные видеомосты, которые соединят участников из России и представителей из Франции, Сербии, Индии, Армении и других стран в конструктивном диалоге.

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