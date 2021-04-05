Памятник Юрию Гагарину открыли в Тунисе

В Тунисе прошло торжественное открытие памятника первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Бронзовый бюст космонавта, созданный украинским скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар тунисской стороне международным благотоворительным фондом «Диалог Культур — Единый мир» при содействии посольства России.

В церемонии принял участие российский посол в Тунисе Сергей Николаев. В своем выступлении он отметил, что первый полет человека в космос практически совпало с выводом на орбиту первого тунисского искусственного спутника Challenge One.

«Бюст Юрия Гагарина станет символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств», — цитирует его ТАСС в пятницу, 2 апреля.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что корабль «Союз МС-18», который доставит членов 65-й основной экспедиции на Международную космическую станцию, назвали в честь Юрия Гагарина.

10–12 апреля 2021 года на территории ВДНХ в Москве состоится международный фестиваль «Пора в космос», который приурочен к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. В рамках мероприятия будут проведены международные видеомосты, которые соединят участников из России и представителей из Франции, Сербии, Индии, Армении и других стран в конструктивном диалоге.