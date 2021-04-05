Чужие по борту: зачем иностранные военные корабли наблюдают за «СП-2»

Оператор строительства газопровода сообщил о ряде инцидентов в районе работы трубоукладчика

После ряда инцидентов с иностранными военными и гражданскими кораблями в районе строительства «Северного потока — 2» (СП-2) замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что «все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться». Эксперты сомневаются в необходимости силовой реакции на происшествия. Какие возможности есть у российского флота для того, чтобы влиять на обстановку в зоне морских работ, разбирались «Известия».

Опасные маневры

Про опасные для флота строительного проекта маневры со стороны иностранных гражданских и военных кораблей заявил директор Кингисеппского филиала компании-оператора Nord Stream 2 AG Андрей Минин. По его словам, 28 марта менее чем в двух километрах от трубоукладочной баржи «Фортуна» была замечена неопознанная подводная лодка. На следующий день рядом опасно маневрировал военный корабль. Несколько ранее польский рыболовецкий траулер столкнулся с судном снабжения СП-2 «Владислав Стрижев».

«Известия» направили запрос в Nord Stream 2 AG, о том планируется ли обращение за помощью в обеспечении безопасности строительства к России или другим государствам. В пресс-службе компании подтвердили, что Андрей Минин подчеркнул необходимость соблюдать требования безопасности на море.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Суда, проводящие подводно-технические работы, находятся под защитой определенных статей Международных Правил Предупреждения Столкновений Судов МППСС-72. Вокруг них устанавливается зона безопасности. Датское морское ведомство, в чьей экономической зоне работают сейчас трубоукладчики, установило радиус такой зоны в 1,5 морских мили. По заявлению представителя Nord Stream 2 AG, иностранные корабли подходили ближе.

На начало апреля судам подрядчика осталось завершить менее 5% подводного трубопровода или около 121 км. Строительство ведут трубоукладочная баржа «Фортуна» и судно «Академик Черский». Их деятельность (снабжение, буксировка, контроль качества работ) обеспечивают более десятка вспомогательных гражданских судов. Среди них «Мурман», «Балтийский исследователь», «Иван Сидоренко», «Спасатель Карев», «Владислав Стрижов».

Курс на столкновение

Первый инцидент с иностранными кораблями произошёл 22 февраля этого года. Судно снабжения «Владислав Стрижов» своим корпусом закрыло баржу «Фортуна» от польского траулера KOL-194 (SWI-106), который двигался прямым курсом на трубоукладчик, не отвечая на запросы по радио. Это привело к столкновению. Сообщалось, что после него капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Пострадавших в инциденте не было.

Помимо событий 28 марта, когда у баржи «Фортуна» заметили подлодку, 30 марта многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» обнаружило у того же судна два неопознанных объекта. Один из них направлялся в сторону трубоукладчика и на вызовы по радиосвязи не отвечал. Российский корабль пошёл ему наперерез, после чего неопознанный траулер отвернул. Вскоре покинул район работ и второй нарушитель.

Судно, направлявшееся в сторону трубоукладчика «Северного потока — 2», 30 марта 2021 года Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

В мировой практике известны множество случаев, когда рыболовецкие суда в погоне за косяками рыбы попадали в районы боевых учений, сталкивались с другими кораблями и даже подводными лодками.

Но одними траулерами дело не ограничилось. В районе проведения работ появились и иностранные военно-морские корабли. В частности, в зоне безопасности, по данным представителя Nord Stream AG, маневрировали корабль ВМС Польши с тактическим номером 823 и неизвестная подводная лодка. По имеющимся фотоснимкам однозначно её идентифицировать и установить принадлежность невозможно. Подобные субмарины входят в состав флотов Германии, Польши, Швеции, Норвегии и Нидерландов. Можно предположить, что это польская дизель-электрическая лодка типа «Коббен».

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило в официальном твиттер-аккаунте, что ВМФ Польши не ведет никакой провокационной деятельности и соблюдает требования международного права, а патрульные самолёты выполняли регулярные полёты в районе Балтийского моря.

— Я не считаю сообщения об этих инцидентах такими уж серьёзными, — рассказал «Известиям» ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман. — Реакция в виде отправки в зону работ боевых кораблей или судов Балтийского флота будет чрезмерной. Она не в интересах России, особенно в текущем геополитическом контексте.

Флотские аргументы

Для защиты экономических интересов в советский период активно привлекали корабли ВМФ. Они охраняли рыболовецкие суда в западной части Атлантики, проводили конвои в Персидском и Аденском заливах во время военных конфликтов там, и при активизации пиратских нападений.

Специально для подобных задач разработана серия из шести новых патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков». В базовой версии они несут не только лёгкое артиллерийское вооружение, но и группу морской пехоты с быстроходным катером, вертолёт и разведывательные беспилотники. Вся серия строится для Черноморского флота. Но уже имеется опыт их дальних походов, включая временную передислокацию в Балтийское море.

Эсминец «Настойчивый» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Сам Балтийский флот в последние годы также обновлялся. В настоящее время он располагает эсминцем «Настойчивый», сторожевыми кораблями «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», корветами «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий».

За последние несколько лет состав флота пополнили пять новых малых ракетных кораблей с комплексом «Калибр» — «Мытищи», «Советск», «Одинцово», а также «Зеленый Дол» и «Серпухов». Также Балтфлот располагает шестью малыми противолодочных кораблями и десятком более старых боевых единиц с противокорабельным вооружением. Таких сил недостаточно для противостояния комбинированному военно-морскому потенциалу НАТО в регионе. Но они значительно превышают возможности польского флота самого по себе.

Антон Лавров