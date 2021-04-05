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Российский ПАК ДА применит ракету «недостижимой дальности действия»

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Создаваемый российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может получить дозвуковые ракеты Х-101, заявил «Известиям» главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Согласно словам специалиста, малозаметный бомбардировщик выступит носителем дозвуковых стелс-ракет и гиперзвукового оружия. «ПАК ДА будет дозвуковой летающей платформой для применения ракетных систем разного типа из районов за пределами ПВО противника. Это могут быть зоны над Тихим океаном, зоны над Атлантикой, над Северным полюсом», — сказал эксперт.

В сентябре 2019 года генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что «дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».

В январе 2018 года руководитель назвал Х-101 лучшей в мире крылатой ракетой.

Малозаметная стратегическая крылатая ракета Х-101 класса «воздух-земля» разработана входящим в КТРВ конструкторским бюро (КБ) «Радуга». При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Ракета отличается применением технологий снижения радиолокационной заметности.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-101
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
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