В «Роскосмосе» назвали сроки запуска модуля «Наука» к МКС

Пуск многофункционального модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) пройдет в июле. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«У нас готовится к запуску новый модуль, многоцелевой лабораторный модуль, который сейчас уже находится на полигоне, на космодроме Байконур. Планируется к запуску в июле месяце, если всё будет идти нормально», — приводит его слова «Интерфакс».

Запуск «Науки» к станции неоднократно переносился. Так, 22 января руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что вместо запланированного на май 2021 года пуска модуль «Наука» отправят к МКС летом.

Тогда Соловьев уточнил, что путь модуля от Земли до станции займет около 10 дней: его отправят по «весьма спокойной» орбите, а после стыковки космонавты приступят к его интеграции «в оболочку Международной космической станции».

26 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.