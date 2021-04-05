СМИ: войска США в Европе приведены в повышенную боеготовность

МОСКВА, 2 апреля/ Радио Sputnik. США, озабоченные военной активностью России, привели в повышенную боеготовность американскую армию в Европе, пишет Politico.

Поводом для тревоги американцев, отмечает издание, стали интенсивные полеты российских истребителей и ракетоносцев в международной зоне, всплытие сразу трех атомных подлодок в Арктике и значительное перемещение российских военнослужащих вдоль границы с Украиной.

Активные действия России происходят после того, как президент Байден одобрил выделение Украине дополнительной помощи в виде летального оружия на сумму $125 миллионов, якобы для защиты ее границ с Россией, включая два вооруженных патрульных катера и противотанковый радар.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Москва принимает необходимые меры для защиты своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Киев предложил НАТО провести совместные учения.

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