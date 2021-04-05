Nikkei Asian (Япония): Франция впервые участвует в учениях Индо-Тихоокеанского военного союза QUAD

Как и ожидалось, новая военно-политическая группировка в Индо-Тихоокеанском регионе QUAD демонстрирует аппетиты к расширению: в ее рамках к военно-морским маневрам присоединяется Франция, вдруг вспомнившая о своих интересах в регионе. На подходе Британия. Дело «азиатского НАТО» живет и побеждает!

Военно-морские учения в Бенгальском заливе должны усилить военную кооперацию в группировке QUAD

Первые военно-морские учения уже в составе пяти государств, пройдут на следующей неделе в Бенгальском заливе при лидирующей роли Франции. В них примут участие четыре члена "четырехстороннего соглашения" QUAD в составе США, Японии, Австралии и Индии и французские ВМС. Официальная цель учений - "повышение безопасности на море в Индо-Тихоокеанском регионе".

Они имеют код La Perouse и названы так в честь выдающегося французского моряка и исследователя XVIII века Лаперуза.

Трёхдневные учения пройдут, начиная с понедельника 5 апреля. Они "предоставят возможность этим пяти единомышленникам и высококлассным военно-морским силам наладить более тесные связи, отточить свои навыки и развивать морское сотрудничество во всем свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе", - заявило посольство Франции в Нью-Дели в своем пресс-релизе 31 марта.

Учения следуют сразу же за первым саммитом лидеров "четверки", состоявшимся совсем недавно - 12 марта - и рассматриваемым в качестве важного события в геополитике Азии. За ним последовал визит министра обороны США Ллойда Остина в Нью-Дели в рамках его первой зарубежной поездки с момента вступления в должность. Это турне также включало в себя Японию и Южную Корею.

Четыре страны QUAD объединились для морских учений после военно-морских маневров Malabar, состоявшихся в ноябре 2020 года в Индо-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что с Францией члены новой группировки поднимут это сотрудничество на новый уровень.

"Значение этого объединения стран четверки для проведения многосторонних военных учений ни в коем случае не ускользнуло от внимания тех, кто пристально следит за этим пространством", - сказал Nikkei Asia Н.Бипиндра, аналитик по военным и стратегическим вопросам и редактор новостного портала Defence.Capital. "Очевидно, что Китай будет одним из тех внимательнейших наблюдателей за происходящим поблизости от него, поскольку в последние годы он повысил ставки в Индо-Тихоокеанском регионе своей агрессивной военной активностью".

QUAD - неформальная военно-политическая группировка, занимающаяся вопросами безопасности - и Франция часто выступают на различных форумах с заявлениями о необходимости свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе, что по сути является эвфемизмом для критики "незаконных" территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море.

"Вполне естественно рассматривать военно-морские военные учения La Perouse как попытку этих пяти стран отработать действия своих военно-морских сил в деле обеспечения оперативной совместимости на случаи кризисных ситуаций в регионе", - сказал Бипиндра.

"Это показатель того, как участники группировки представляют себе динамику дальнейших событий в регионе", - сказал он, добавив, что маневры в чем-то похожи на "проблесковые маячки в конце тоннеля", указывающие "четверке" пути расширения с привлечением других демократий, имеющих в регионе свои интересы, таких как Франция и Великобритания

"Уже сейчас ходят разговоры о превращении QUAD в азиатское НАТО".

Изабель Сен-Мезар, младший научный сотрудник Французского института международных отношений, сказала, что предстоящие военно-морские учения La Perouse сигнализируют о том, что Франция "заинтересована в участии в коалициях с переменной геометрией, состоящих из политических единомышленников", которые хотят продвигать верховенство закона на море, свободу судоходства, мирное разрешения конфликтов и, в итоге, многосторонний порядок, основанный на общепринятых нормах.

"Такой тип сотрудничества, гибкий и не сильно институционализированный, кажется наиболее подходящим инструментом для действий многих сторон в огромном пространстве Индо-Тихоокеанского региона", - сказала она Nikkei Asia.

За несколько дней до учений La Perouse военно-морские силы Индии и США провели 28-29 марта военно-морские маневры в восточной части Индийского океана. Индийская сторона развернула на них фрегат с управляемыми ракетами INS Shivalik и самолет дальнего патрулирования и наблюдения P8I, в то время как с американской стороны участвовала авианосная ударная группа во главе авианосцем USS Theodore Roosevel. Представитель военно-морского флота Индии сказал, что учения консолидировали единство действий и оперативную совместимость, достигнутые в ходе учений Malabar-2020.

В учениях La Perouse примут участие два французских военных корабля - Tonnerre и Surcouf. Эти два корабля образуют боевую группу Jeanne d'Arc, которая в феврале отправилась из Франции для пятимесячного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе с целью обучения из 148 курсантов новой когорты французских военно-морских офицеров.

"Я с нетерпением жду совместных военно-морских учений La Perouse, в ходе которых к этим двум французским военным кораблям присоединятся корабли из Индии, Австралии, Японии и США, что наглядно продемонстрирует многосторонность на море и нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому пространству", - сказала посол Франции в Индии Эммануэль Ленен в своем заявлении 31 марта.

Панкадж Джа, бывший заместитель директора Секретариата Совета национальной безопасности Индии, а ныне профессор обороны и стратегических исследований в Глобальном университете им. О.П. Джиндала, сказал, что более крупная цель начинающихся учений - наладить взаимосвязь по двум направлениям: трехстороннее сотрудничество в формате Франция-Австралия-Индия и расширенное сотрудничество четверки QUAD плюс Франция в Индийском океане.

"Франция знала о том, что китайцы предпринимают определенные действия на морском дне (добывают полезные ископаемые и ресурсы), особенно на французских территориях в Индийском океане, поэтому они хотели сделать что-то, что подействовало бы на Пекин как сдерживающий фактор, и выглядело бы как совместные усилия с союзниками", - добавил он.

В авторской статье, опубликованной в газете Global Times 16 марта, военный аналитик из Пекина Вэй Дунсюй назвал предстоящие учения "рекламным ходом", а QUAD - "слабо сплоченной группой, созданной для удовлетворения сиюминутных интересов ее членов".

В то же время, писал Вэй, военные действия QUAD "явно нацелены" на Китай. "Что Китаю нужно сделать сейчас, так это усилить свой собственный военный потенциал и укрепить свои военно-морские боевые возможности, одновременно показывая миру, что более сильный китайский флот и будет обеспечивать мир и стабильность во всем мире".

Аналитики в Нью-Дели говорят, что, несмотря на всю пропагандистскую шумиху вокруг таких военно-морских учений в регионе, Пекин в основном обеспокоен тем, чтобы в сторону QUAD не склонились некоторые страны, входящие в АСЕАН, особенно те, с которыми у него есть территориальные споры в Южно-Китайском море.

"Если Франция присоединится к формату "QUAD плюс", это не будет иметь большого значения для Китая, но если к "четверке" присоединятся Вьетнам, Индонезия или Филиппины, тогда это будет иметь для Пекина огромное негативное значение, потому что эти страны могут предложить участникам четырехстороннего соглашения свои военно-морские базы в регионе", - сказал Nikkei Asia Срикант Кондапалли, профессор-китаевед из Университета Джавахарлала Неру.

"Проводя эти учения, французы уже заходят достаточно далеко, но совершенно очевидно, что после них им придется вернуться домой. Однако вьетнамцы, филиппинцы, индонезийцы или малазийцы находятся-то здесь, и если они предложат свои военно-морские базы "четверке", то это серьезно усугубит ситуацию для китайцев", - добавил он.

Между тем, два военных корабля ВМС Австралии, HMA Ships Anzac (III) и Sirius, которые уже два месяца находятся в Северо-Восточной части Индийского океана, будут участвовать в учениях La Perouse.

"Мы твердо привержены нашей жизненно важной работе с региональными партнерами для решения общих проблем, в том числе морской безопасности нашего региона, - заявила 15 марта исполняющая обязанности министра обороны Австралии Мариз Пейн. - Регулярное сотрудничество с нашими партнерами и соседями имеет решающее значение для существования мирного, инклюзивного, суверенного и стабильного Индо-Тихоокеанского региона, где соблюдаются права всех государств".

Киран Шарма, Мелис Пен-Ласус (Kiran Sharma, Mailys Pene-Lassus)