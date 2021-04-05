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ТАСС

Роскосмос планирует провести переговоры по Международной лунной станции на полях GLEX

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Земля и Луна
Земля и Луна.
Источник изображения: Фото: NASA

В корпорации отметили, что одно из соглашений по поводу сотрудничества в области создания совместных научных центров и станций, которые будут исследовать Луну, уже подписано

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести переговоры с представителями Китая по поводу совместного освоения Луны на полях конференции GLEX-2021, которая пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Одно из соглашений по поводу сотрудничества в области создания совместных научных центров и станций, которые будут исследовать Луну автоматическими средствами, уже подписано, идет уточнение деталей. А какие еще будут подписаны соглашения, покажут переговоры, которые будут проходить на полях этого форума", - отметил Крикалев, отвечая на вопрос ТАСС, будут ли представители Китая на конференции и планируется ли обсудить с ними создание Международной лунной станции.

Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что на полях форума, кроме докладов, пройдут переговоры. "В зависимости от результатов переговоров будут заключены те или иные соглашения", - добавил он.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, однако в марте в связи с пандемией коронавируса ее отложили до сентября. Затем форум перенесли на 2021 год. Конференция проводится ежегодно в разных странах. В этом году она пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 июня.

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