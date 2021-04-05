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Интерфакс-АВН

ВМФ РФ готовится к испытаниям новой дизельной подлодки для ТОФ

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Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021
Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) проекта 06363. Санкт-Петербург, 26.03.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и агентство

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - В апреле в Санкт-Петербург прибудет экипаж новой дизельной подводной лодки "Магадан", которая построена для Тихоокеанского флота (ТОФ) России, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В конце апреля в Санкт-Петербург прибудет экипаж новейшей дизель-электрической подводной лодки "Магадан" проекта 636.3 для обеспечения всех этапов ее испытаний. В настоящее время экипаж проходит комплексную подготовку в учебном центре Военно-морского флота в Обнинске", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Магадан" - третья подводная лодка в серии, строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. Заложена 1 ноября 2019 года. 26 марта в Санкт-Петербурге подлодка "Магадан" спущена на воду. Ее должны включить в состав ВМФ РФ в ноябре этого года.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

"Петропавловск-Камчаткий" и "Волхов" в настоящее время подлодки отрабатывают задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

"В текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены ещё две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Ведутся активные строительные работы "Уфы". Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия", - заявил в марте главком ВМФ Николай Евменов.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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