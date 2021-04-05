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Известия.ru

Концерн «Ростеха» внедрил в производство робота-сварщика

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Источник изображения: Фото: «Сигнал»

Организация «Сигнал», входящая в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», роботизировала сварочные процессы на предприятии. Об этом 2 апреля сообщает корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что роботизированная ячейка предназначена для автоматизации процесса сварки шкафов автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Такой робот позволит быстрее выполнять сварочные работы. Например, робот варит швы шкафа за 5–7 минут, в то время как у человека то же действие займет в 10 раз больше времени.

В месяц робот сможет производить до 2,5 тыс. подобных шкафов. Ячейка может быть использована в процессе сварки на любом серийном производстве.

НПП «Сигнал» также работает над созданием дополнительных роботизированных устройств: роботов-упаковщиков, роботов-покрасчиков и малых учебных роботов для учащихся школ, колледжей и вузов.

27 марта сообщалось о запуске в головном институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш и ракетно-космической корпорации «Энергия» работ по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос.

Робот будет выглядеть как торс человека без ног и будет копировать движения оператора, который в специальном костюме будет находиться на МКС или в Центре управления полетами. Однако некоторые типовые операции он сможет выполнять сам.

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