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«Потенциально неминуемый кризис» вместо «возможного»

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Источник изображения: warspot.ru

США демонстрируют готовность вмешаться в «потенциально неминуемый кризис». Вчера, 1 апреля, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили ситуацию на Донбассе.

На официальном сайте Минобороны Украины указывается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ллойд Остин заверил украинского коллегу в готовности поддерживать Киев в случае «эскалации российской агрессии».

Американские солдаты на параде в Киеве, 2017 год

Источник изображения: militarytimes.com

«Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал Министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщается на сайте Минобороны Украины.

Кроме того, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Европейское командование вооружённых сил США повысило уровень наблюдения до максимально возможного. Официально произошёл переход от уровня наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса». Одной из возможных причин такого решения является массовая переброска российских войск к украинской границе. В Минобороны России указывают, что перемещения солдат и техники связаны с запланированными учениями.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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