Haber7 (Турция): каковы возможные сценарии на Украине?

В Кремле назвали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе пугающей из-за множественных провокаций со стороны украинских военных и заявления руководства страны о необходимости привлечения войск НАТО. Турецкий автор пристально следит за ситуацией и размышляет, по какому из возможных сценариев будут развиваться события и какой из них весьма не выгоден Турции.

На украинско-российской границе война не вспыхнула, но мечи обнажены. Напряжение нарастало день ото дня и достигло пика. Все идет к войне? Каким будет результат в случае возникновения конфликта? Вернет ли Украина свои оккупированные и аннексированные территории или же Россия получит больше земель, чем оккупирует?

В 2014 году на Украине при поддержке Запада произошла смена власти. Пророссийский президент Янукович был свергнут. За народным восстанием на Украине стоял Запад. Целью была Россия.

Москва не оставила это без ответа. Аннексировала и добавила на свою карту украинский Крым, который является ключевой стратегической точкой в Черном море. На востоке Украины были оккупированы города Донецк и Луганск, находящиеся в районе Донбасса на границе с Россией. В этих двух городах были созданы пророссийские автономные администрации.

Последние девять месяцев действовал режим прекращения огня. Однако он не работал должным образом. Были нарушения со стороны России. В ответ на это Украина нарастила военную активность в районе Донбасса.

Когда Азербайджан положил конец оккупации Карабаха в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, это событие воодушевило Украину на спасение своих оккупированных территорий. Азербайджан освободил Карабах, оккупированный Арменией. И при этом получил военную и политическую поддержку Турции. Вместе с тем Азербайджан не противостоял России напрямую.

А напротив Украины - непосредственно Россия в качестве оккупанта. Карабах - прецедент, но позиции Украины и Азербайджана в уравнении Карабах - Донбасс - Крым неравны.

В последнее время Украина наращивала отношения с Турцией, закупила турецкие ударные БПЛА, ставшие решающим фактором в карабахской войне. Турция - страна, которая находится в тесном контакте с Россией. Наряду с направлениями партнерства между двумя странами существует не меньшее количество разногласий. И первое из них - по аннексии Крыма.

Украина также имеет тесные связи с США, НАТО и ЕС. После 20 января 2021 года, с приходом к власти администрации Байдена, США и Россия еще больше отдалились друг от друга. Байден назвал президента России Путина "убийцей". Для многих регионов Россия была объявлена угрозой. И первый из них - Украина.

Украина, с одной стороны, нарастила военную активность в районе Донбасса, с другой - закрыла телеканалы, которыми владеют родственники Путина. Кроме того, была принята стратегия деоккупации Крыма.

Эта ситуация разозлила Россию. С 1 апреля режим прекращения огня, который худо-бедно сохранялся между Украиной и Россией на протяжении девяти месяцев, закончился. И Москва объявила, что перемирие продлеваться не будет. В ночь на 31 марта Россия осуществила масштабную переброску сил к району Донбасса и Крыма.

Для Украины есть два региона, которые нужно освободить. Это Крым и Донбасс. Для России приоритетным и неотъемлемым из них является Крым. Потому что без Крыма Россия будет только ловить рыбу в Черном море.

Россия не так просто оставит Донбасс, который славится своими шахтами и рудниками. Концентрация сил показывает это. В двух городах данного региона действуют пророссийские автономные администрации. На протяжении семи лет продолжались попытки русифицировать жителей региона. Существует также вариант отделения этих двух городов от Украины и их присоединения к России голосами российских граждан на возможном референдуме.

Другой сценарий таков. Россия может отказаться от Донбасса, но при одном условии: тема аннексии Крыма будет закрыта раз и навсегда. Иными словами, отдав Донбасс, Россия гарантирует сохранность Крыма.

Обратим внимание на сценарий, который возникает перед нами при взгляде из Москвы. По мнению Путина, места под названием "Украина", как и людей под названием "украинцы", не существует, это Россия, и там живут русские. Поэтому подобно тому как был аннексирован Крым, русские говорят следующее: "Пусть украинцы не напрашиваются, мы не только оккупируем Донбасс, но и аннексируем его, добавив на карту Российской Федерации".

Если Украина начнет попытки освобождения оккупированных и аннексированных районов, разразится война. В этом случае будет полезно обратить внимание на позицию НАТО. Хотя в данный момент Запад в целом поддерживает Украину, в случае возможной войны он может бросить Киев, как, например, Тбилиси в 2008 году. А это откроет путь к реальному разделу Украины.

Если же вспыхнет война и НАТО поможет Украине, тогда воспламенится фитиль большого конфликта, который охватит все Черное море.

Турция очень внимательно следит за этим процессом. Необходимо учитывать баланс сил между НАТО и Россией. Если эти чувствительные весы сломаются, для Турции может начаться трудный процесс.

Более того, администрация Байдена хочет сделать Украину и Грузию, чья территориальная целостность нарушена, членами НАТО. Если это произойдет и Украина или Грузия будут воевать с русскими, чтобы вернуть свои оккупированные территории, то и Турция вместе с НАТО окажется в эпицентре напряженности в противостоянии с Россией.

Таха Даглы (Taha Dağlı)