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Российская газета

Гиперзвуковые системы будут применять не только в оборонной сфере

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/РИА Новости

В России продолжат развивать гиперзвуковые технологии, причем они охватят не только оборонную тематику, но и другие сферы. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Сейчас на слуху "Авангарды", "Кинжалы", "Цирконы". А дальше там целая цепочка систем, которые будут развиваться. Там никаких сомнений нет", - сказал Леонов ТАСС.

Он отметил, что дальше гиперзвука по известным ему характеристикам "Авангарда" с точки зрения скорости перейти уже некуда. Далее, считает генконструктор, могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. "Это уже идет внутреннее совершенствование", - уверен эксперт. По его мнению, по этим технологиям Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции и идет впереди планеты всей.

Напомним, как оценили появление в Российской армии гиперзвукового оружия высокопоставленные генералы. К примеру, главком ВКС Сергей Суровикин назвал создание на базе модернизированного самолета МиГ-31 авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем". По словам генерала, наличие такого комплекса обеспечит нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону ПВО противника. Высокоскоростной самолет-носитель позволяет за считанные минуты доставить ракету в район сброса. Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости.

Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

"Наличие этого комплекса существенно расширяет возможности ВКС России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий" - заявил главком.

А вот как оценил боевые возможности новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" с планирующим гиперзвуковым крылатым блоком командующий РВСН Сергей Каракаев. Он назвал это оружие "эффективным ответом на развертывание американской ПРО".

От традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Кроме того, применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват. Корпус блока изготовлен из композиционных материалов, обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения.

И несколько слов о гиперзвуковом "Цирконе". Известно, что это - первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом ее скорость около 9 Махов, а максимальная дальность стрельбы - до 1000 км. "Циркон" с одинаковой эффективностью может поражать как надводные, так и наземные цели.

Сейчас эта ракета проходит испытания.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Циркон-С 3М22
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Проекты
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