Войти
Российская газета

На Черноморском флоте началась проверка с отработкой наступления и обороны

251
0
0
Источник изображения: rg.ru

Черноморский флот ВМФ России начал контрольную проверку дислоцированных в Крыму и в Краснодарском крае сил за зимний период обучения. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

Проверку контролирует командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. В рамках проверки намечено оценить качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние его вооружения и военной техники, а также воинской дисциплины и правопорядка.

Во время проверки военнослужащих ЧФ задействуют в двусторонних тактических учениях, на которых командиры подразделений должны продемонстрировать самостоятельность в решении общего замысла боя и способность принимать неожиданные для противника решения, которые позволили бы удерживать инициативу в бою.

В пресс-службе подчеркнули, что корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО "отработают задачи как в наступлении, так и в обороне".

Ранее на Украине с тревогой высказались о видео в соцсетях, на которых очевидцы запечатлели эшелоны с военной техникой, перебрасываемые в Крым. Комментируя реакцию Киева, в Кремле заявили, что Россия перебрасывает войска в границах своего государства и это ни для кого не представляет угрозы. Позже командование Южного военного округа сообщило о том, что переброска войск ведется в рамках контрольной проверки, нацеленной повышение уровня подготовки войск.


Алексей Вакуленко (Симферополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
19.03.2021
Систему ПВО Крыма в перспективе могут усилить комплексами С-500 и С-350
09.09.2019
История создания Российской армии
16.01.2019
Противовоздушная оборона Крыма усилена дивизионом комплексов "Панцирь-С" - военные
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80