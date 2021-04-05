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ТАСС

Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к запуску "Союза МС-18"

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Как сообщили в Роскосмосе, средняя высота орбиты станции составила 419,8 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 2 апреля 2021 года специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") провели коррекцию высоты ее орбиты", - говорится в сообщении.

Маневр был выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Двигатели были включены в 15:14 мск и проработали 129,3 секунды (более двух минут). В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 360 м и составила 419,8 км над поверхностью Земли.

"В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш анализируют поступившую телеметрическую информацию и уточняют параметры орбиты МКС", - добавили в Роскосмосе.

Маневр был выполнен в рамках формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-17" и запуском корабля "Союз МС-18".

На спускаемом аппарате на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля 2021 года. На нем к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

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