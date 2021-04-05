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Интерфакс-АВН

Делегация Воздушно-космических сил РФ провела рекогносцировку перед учением "Запад-2021" в Белоруссии

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Вертолеты Ми-28 ВКС
Вертолеты Ми-28 ВКС России во время учений "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости, Виктор Толочко

Минск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Делегация Воздушно-космических сил Российской Федерации завершила рекогносцировку предстоящего совместного стратегического учения "Запад-2021", сообщили в Минобороны Белоруссии в пятницу.

"Также в рамках работы российской делегацией были уточнены состояние учебно-материальной базы и условия формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны.

"Определены состав сил и средств Российской Федерации, предполагаемых к совместной подготовке на территории Республики Беларусь, порядок совместного обучения на современных образцах вооружения, военной и специальной техники, выполнения учебно-боевых задач", - добавили там.

10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Белоруссии 18 января. В основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

29 марта в Минобороны Белоруссии сообщили, что целью визита делегации ВКС РФ также являлось "дальнейшее взаимодействие по вопросу формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО".

5 марта Минобороны РФ сообщило, что министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии.

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