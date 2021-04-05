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На атомной глубоководной станции АС-31 произведена выгрузка активной зоны ядерного реактора

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Как сообщило 31 марта 2021 года информационное агентство ТАСС, специалисты центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Северодвинске завершили операцию по выгрузке активной зоны ядерного реактора с подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название "Лошарик"). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-31 проекта 10831. Район Северодвинска, 2014 год (с) Top Gear

"В целях восстановления и возвращения в состав Военно-морского флота РФ АС-31 в марте была завершена операция по выгрузке активной зоны реактора с аварийной спецподлодки. Она продолжалась около месяца", - сказал он.

По его словам, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после этого начались работы по ремонту с модернизацией "Лошарика". В ходе ремонта замена ядерного реактора не планируется, уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ЦС "Звездочка" не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Пожар на атомной субмарине специального назначения АС-31 произошел 1 июля 2019 года и унес жизни 14 моряков-подводников. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС "Звездочка".

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - ее прозвали "Лошарик" по имени лошадки из воздушных шариков из одноименного мультфильма 1971 года.

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
Ядерный щит
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