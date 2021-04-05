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ЦАМТО

Береговая охрана Японии заказала дополнительные вертолеты H-225

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 2 апреля. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании с командованием Береговой охраны Японии очередного контракта на поставку двух дополнительных вертолетов H-225 (ранее носил обозначение EC-225).

После выполнения данного контракта парк "Супер Пума" Береговой охраны Японии увеличится до 17 ед., включая 15 машин H-225 и два AS-332. Вертолеты предназначены для обеспечения безопасности, контроля территориальных вод Японии, а также оказания помощи терпящим бедствие и пострадавшим в стихийных бедствиях.

В феврале Airbus Helicopters поставила Береговой охране Японии 10-й H-225 в рамках ранее подписанных контрактов и продолжает выполнять работы по производству и обслуживанию вертолетов. Компания обеспечивает техническое обслуживание и поддержку в рамках схемы HCare Smart Parts By the hour, предполагающей ремонт и обмен запчастей исходя из налета.

Как сообщал ЦАМТО, первую пару вертолетов EC-225 Береговая охрана Японии получила в начале 2008 года. В августе 2011 года Береговая охрана страны, компания Eurocopter и подразделение Eurocopter Japan подписали трехсторонний контракт на поставку трех новых EC-225, которые были получены к марту 2015 года. Впоследствии ежегодно заключились новые контракты.

Вертолет H-225, максимальный взлетный вес которого составляет 11 т, оборудован двумя двигателями Makila 2A1 максимальной мощностью 1776 КВт, пятилопастным несущим винтом, четырехосевым автопилотом, позволяющим маневрировать в режиме висения, и интегрированной системой отображения и управления. Поставляемые машины оборудуются поисковым прожектором, метеорадиолокатором, лебедкой и усовершенствованным БРЭО. В поисково-спасательной версии H-225 может, помимо двух членов экипажа и четырех членов спасательной группы, транспортировать до 19 человек или трех лежачих пострадавших. Максимальная дальность полета – 1135 км, масса полезной нагрузки – 5457 кг, продолжительность полета – 5 ч 38 мин. Максимальная скорость машины – 324 км/ч.

В настоящее время в Японии гражданскими, государственными операторами и Министерством обороны для выполнения различных функций эксплуатируются около 30 вертолетов из семейства "Супер Пума".

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
AS-332
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
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