Вертолет Ансат оснащен лебедкой грузоподъемностью до 270 кг

ЦАМТО, 2 апреля. Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы на вертолет Ансат.

Новая опция значительно расширяет функционал машины, позволяя безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.

Бортовая стрела повышает эффективность применения вертолета Ансат при поисково-спасательных работах и позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в режиме висения.

Бортовая стрела легко монтируется и демонтируется с использованием быстроразъемных соединений. При использовании бортовой стрелы сохраняется возможность доступа в подкапотное пространство для обслуживания техники.

"Новое опциональное оборудование повышает конкурентоспособность Ансата и его коммерческую привлекательность для потенциальных заказчиков, которым важна многофункциональность приобретаемого воздушного судна", – отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

Кроме того, на КВЗ завершены испытания системы швартовки груза в грузовой кабине, которая позволит эксплуатантам выполнять на вертолете Ансат грузовые перевозки. Отметим, что фюзеляж Ансата имеет самую вместительную грузовую кабину среди вертолетов взлетной массой до 4 тонн.

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С, а также для эксплуатации в высокогорье.

В августе 2018 года Росавиация выдала КВЗ одобрение главного изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем Ансата. В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета Ансат до 16000 л.ч. В феврале 2020 года авиационные власти России сертифицировали установку системы аварийного приводнения на Ансат, также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета, что делает вертолет Ансат еще более привлекательным для потенциальных заказчиков и повышает его конкурентоспособность.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".