Факти (Болгария): русофилы Малинова настаивают на референдуме о выходе Болгарии из НАТО

Предложение партии «Возрождение Отечества» выйти из НАТО и укрепить связи с Россией вызвало оживленную дискуссию в комментариях. Болгарские читатели предлагают свои планы по сохранению Болгарии, многие надеются на Россию, но к некоторым моментам — 90-ым и нынешней поддержке Москвой Сербии и Македонии — относятся негативно.

Политическая партия "Возрождение Отечества", возглавляемая председателем национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым, считает, что Болгария будет сильнее вместе с Россией, призывает упразднить иностранные военные базы на территории Болгарии и говорит о необходимости провести референдум о выходе страны из НАТО.

Комментарии

Centurion

Никто этого не допустит, результаты такого референдума известны заранее.

Полковник РУМНО

Не дайте себя обмануть! Будьте патриотами Болгарии, любите болгар и Болгарию. Это огромное заблуждение: капиталистическая Россия поддерживает Сербию и Македонию, частично Грецию, но не Болгарию. Россия - не СССР, хотя многие болгары склонны думать иначе, и в этом их ошибка. Именно поэтому Македония ведет себя заносчиво и сводит нас с ума. Она пользуется поддержкой Путина, а теперь позицию Путина по Македонии еще и Байден разделяет. Горе Болгарии и болгарам! Македонское меньшинство втягивает нас в игру, итогом которой будет исчезновение Болгарии с карты Балкан. Глупые, наивные болгары!

полк Маринов

А с чего вы решили, что Россия должна нас поддерживать? Может быть с того, что мы купили чертежи со старыми американскими самолетами, или с того, что мы слушаемся США? Или с того, что американцы построили военные базы на нашей территории? Россия дружелюбно относится к Болгарии, но для дружбы нужны как минимум двое, мы же агнцы на заклание.

Пешо от блока

Болгария не против России, это Россия решила, что она против всех цивилизованных стран. Ну и пусть, никто не собирается на них нападать или воевать с ними. Пусть Путин потратит весь бюджет своей страны на вооружение - закончит как СССР.

Предатели сте

А болгарофилы в Болгарии есть?

човек

НАТО больше никого не защищает, а реализует геополитические интересы США. Это уже веская причина покинуть ее. Из нас делают врагов России, да что там - уже сделали! Лучше создать новую систему безопасности, в которую также войдет Россия, а не как сейчас - американцы кричат, что Россия опасна. Ну и бойтесь ее, дело ваше. Мы не боимся. Для нас Россия друг, а не враг.

Бамбука

И что получит Болгария, если выйдет из НАТО? Малинов станет нашим премьер-министром? Спасибо.

Коко

Капиталистический западный мир никогда не будет воспринимать страны Восточной Европы как равных - их просто будут использовать как дешевую рабочую силу и инструмент для борьбы с Россией. Восток должен быть с Россией. Однажды мы это осознаем и будем там, где нам и место.

Коментатор

А после выхода из НАТО Малинов проведет референдум по присоединению к России?

Акхмет

Этого хотят не только русофилы - все адекватные болгары! Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет, чтобы нами командовала другая страна и делала нас плацдармом для будущей войны с Россией, после которой мы перестанем существовать.

Да да да

Да кто такой этот предатель Малинов? Хочет в Россию - вперед! Я хочу быть в НАТО и ЕС!

Сър Пичук

Еще в 1989 году СССР бросил нас - закрыл для нас свои рынки, прекратил поставки сырья, перестал поддерживать нашу армию, пуповиной связанную с Москвой. Потом произошла Лукановая зима (голодная зима 1990-1991, начало общенациональной забастовки, которая привела к отставке правительства Андрея Луканова - прим. пер.), карточки на продукты, крах экономики и развал нашей армии. Слуги Кремля и КГБ вынесли все, что смогли. После того, как США и Запад помогли нам и России, Путин вооружил ее до зубов и их аппетиты выросли, они начали пытаться захватить мир, поглощая своих бывших союзников. Нет, спасибо. Куда нам идти в следующий раз, когда Россия снова рухнет и бросит нас? К тем, кто ушел далеко вперед в своем развитии? Мы опоздали на поезд с планом Маршалла в 1945, и, если опоздаем на него еще раз, это будет верх тупости. Мы заслуженно перестанем существовать и таким образом воплотим в жизнь план Екатерины Великой и осуществим долгосрочную цель Кремля. Сербия, ближайший союзник Москвы на Балканах, с радостью расширит свою территорию за наш счет и даже не подумает о ЕС и НАТО.

човек

Россия - независимая, православная, не поддающаяся давлению извне страна. Достаточно гордая, чтобы отстаивать свои собственные нравственные, культурные и духовные ценности. Она может самостоятельно защищать свои территории. Правильно или нет это делают русские - не наше дело. Неважно, демократична она или нет - а что вообще такое "демократия"? Насколько демократична Америка? Болгария - православная страна, мы не хотим идти на поводу у Брюсселя и поощрять геев. Нам нужно взять в качестве примера сильную экономику США и духовность России. Неужели это плохо? Нам не нужны альянсы, мы не должны кого-то ненавидеть - неважно, Россию, США или кого-то еще.