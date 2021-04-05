"Швабе" отправил в Германию партию фотообъективов

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Немецкий дистрибьютор закупил очередную партию фотообъективов из линейки продуктов "Зенитар" и "Гелиос" Красногорского завода имени Зверева (КМЗ), сообщил в пятницу холдинг "Швабе".

"Техника поставлена с разными байонетами для комплектации беззеркальных камер Sony, Nikon и Canon", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в пятницу.

В числе направленных в Германию изделий - компактный "Зенитар-12", который подходит для съемки пейзажей и больших групп людей даже в условиях ограниченного пространства, и "Зенитар" 2,8/60 Макро" с электронно-управляемой диафрагмой.

"Также на немецкий рынок поступили обновлённый портретный объектив "Гелиос 40-2", короткофокусный сверхширокоугольный "Зенитар 2,8/16" и объектив среднего фокусного расстояния "Зенитар 1,4/85". Линзы последнего имеют многослойное просветляющее покрытие, которое уменьшает рассеивание при съемке против света", - информирует холдинг.

По словам генерального директора КМЗ Александра Новикова, с немецким партнёром предприятие сотрудничает на протяжении двух лет.

"Наша продукция в Германии пользуется спросом среди профессиональных фотографов и любителей. Только за прошлый год мы поставили туда 75 единиц фототехники, в том числе фотоаппарат "Зенит-М". В целом заказчику отгружено свыше ста изделий", - отметил гендиректор КМЗ, которого цитирует пресс-служба.

Она сообщает, что в 2021 году для владельцев камер Sony, Nikon, Canon и Leica предприятие планирует выпустить семь новых продуктов. "В их числе фотообъектив, который позволяет в условиях низкой освещённости получать изображения с естественной цветопередачей и высокой детализацией кадра", - сказано в пресс-релизе.