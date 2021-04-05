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ТАСС

Гиперзвуковые технологии будут применены в цепочке новых систем

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Александр Леонов
Александр Леонов.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "ВПК "НПО машиностроения"

По мнению гендиректора НПО машиностроения Александра Леонова, дальше гиперзвука по известным ему характеристикам "Авангарда" с точки зрения скорости перейти уже некуда

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений, сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Руководитель нашей корпорации Обносов Борис Викторович достаточно подробно недавно рассказывал и, насколько я знаю, планирует еще рассказать по тому, как гиперзвуковые технологии будут развиваться, и они все больше будут охватывать другие сферы", - сказал он в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

"Сейчас на слуху "Авангарды", "Кинжалы", "Цирконы", а дальше там целая цепочка систем, которые будут развиваться. Там никаких сомнений нет", - сказал Леонов.

Он отметил, что дальше гиперзвука по известным ему характеристикам "Авангарда" с точки зрения скорости перейти уже некуда. "Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.

Он добавил, что Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям. "То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - сказал глава предприятия.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
Проекты
ГЗЛА
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