Запуски спутников "Кондор-ФКА" смещены на 2022 и 2023 годы

Гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что есть экспортные заказы на "Кондоры"

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Запуски радарных спутников "Кондор-ФКА" запланированы на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Роскосмос на днях сообщил о скорректированных планах запусков. Сейчас первый "Кондор-ФКА" планируется на 2022 год, второй - на 2023 год. Мы идем в том графике, который предусмотрен контрактом", - сказал Леонов журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Говоря о перспективном космическом аппарате "Кондор-ФКА-М", Леонов сказал: "Мы разработали и защитили эскизный проект". "С учетом того, что финансирование требуется достаточно большое, а бюджет Роскосмоса урезается, когда это будет по срокам [пуск], я не готов говорить", - сказал генконструктор НПО машиностроения.

Леонов также добавил, что есть экспортные заказы на "Кондоры". "Отвечу коротко - есть", - сказал Леонов.

В ноябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник "Кондор-ФКА" будет запущен в конце 2021 года.