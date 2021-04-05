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ТАСС

Запуски спутников "Кондор-ФКА" смещены на 2022 и 2023 годы

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что есть экспортные заказы на "Кондоры"

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Запуски радарных спутников "Кондор-ФКА" запланированы на 2022 и 2023 годы. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Роскосмос на днях сообщил о скорректированных планах запусков. Сейчас первый "Кондор-ФКА" планируется на 2022 год, второй - на 2023 год. Мы идем в том графике, который предусмотрен контрактом", - сказал Леонов журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Говоря о перспективном космическом аппарате "Кондор-ФКА-М", Леонов сказал: "Мы разработали и защитили эскизный проект". "С учетом того, что финансирование требуется достаточно большое, а бюджет Роскосмоса урезается, когда это будет по срокам [пуск], я не готов говорить", - сказал генконструктор НПО машиностроения.

Леонов также добавил, что есть экспортные заказы на "Кондоры". "Отвечу коротко - есть", - сказал Леонов.

В ноябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник "Кондор-ФКА" будет запущен в конце 2021 года.

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