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Российская газета

Песков напомнил о неприменении "Искандеров" в Карабахе

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Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016.
Источник изображения: panorama.am

Ракетные комплексы "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялись. Об этом напомнил журналистам, отвечая на вопросы на брифинге, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, это новая информация", - сказал Песков, комментируя заявление азербайджанской стороны об обнаружении обломков ракет от "Искандера" в городе Шуша.

Пресс-секретарь президента заметил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину это по линии военных, есть ли у них какая-то детальная информация.

На вопрос, использовались ли "Искандеры" во время обострения в Карабахе, Песков подчеркнул, что нет, что "они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено".


Кира Латухина

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Страны
Азербайджан
Продукция
Искандер
Персоны
Путин Владимир
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