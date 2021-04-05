НПО машиностроения начало разработку малых всепогодных спутников наблюдения

Спутники могут быть востребованы для мониторинга Арктики, считает генеральный директор предприятия Александр Леонов

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") начало разработку малых радарных спутников с активной фазированной решеткой, которые могут быть востребованы для мониторинга Арктики, рассказал журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике генеральный директор, генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"Мы сейчас в инициативном порядке за счет собственных средств ведем разработку совсем малых радиолокационных космических аппаратов с активной фазированной решеткой, их массогабаритные характеристики почти в пять раз легче "Кондора" (российский радарный спутник - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Леонова, аппараты будут запускаться группами по несколько единиц одной ракетой. "Мы специально делаем такую компоновку, чтобы разместить на одной ракете "Союз" до шести-восьми аппаратов", - сказал Леонов.

По его словам, группировка таких спутников может быть востребована для мониторинга ситуации в Арктике и вполне вписывается в планируемую к созданию многофункциональную российскую орбитальную систему "Сфера". "Там оптическим спутникам сложновато работать - или темно, или облачно. А радиолокация все это позволяет", - пояснил он.