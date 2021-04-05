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ТАСС

НПО машиностроения начало разработку малых всепогодных спутников наблюдения

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

Спутники могут быть востребованы для мониторинга Арктики, считает генеральный директор предприятия Александр Леонов

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") начало разработку малых радарных спутников с активной фазированной решеткой, которые могут быть востребованы для мониторинга Арктики, рассказал журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике генеральный директор, генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"Мы сейчас в инициативном порядке за счет собственных средств ведем разработку совсем малых радиолокационных космических аппаратов с активной фазированной решеткой, их массогабаритные характеристики почти в пять раз легче "Кондора" (российский радарный спутник - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Леонова, аппараты будут запускаться группами по несколько единиц одной ракетой. "Мы специально делаем такую компоновку, чтобы разместить на одной ракете "Союз" до шести-восьми аппаратов", - сказал Леонов.

По его словам, группировка таких спутников может быть востребована для мониторинга ситуации в Арктике и вполне вписывается в планируемую к созданию многофункциональную российскую орбитальную систему "Сфера". "Там оптическим спутникам сложновато работать - или темно, или облачно. А радиолокация все это позволяет", - пояснил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
Арктика
Союз РН
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