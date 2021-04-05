Феодосийский судостроительный завод «Море» будет передан ОСК

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой и Александра Дремлюгина "Ростех" расстанется с "Морем". Крымская верфь будет передана ОСК" , в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) войдет еще одна верфь - феодосийское "Море", которая сейчас принадлежит "Ростеху". Сроки и механизм передачи еще неизвестны. В ОСК собираются сохранить специализацию "Моря" на скоростных судах и намерены загрузить завод в том числе военными заказами. Аналитики считают передачу логичной, учитывая, что в условиях санкций развиваться самостоятельно "Море" не сможет.

Цех АО "Феодосийский судостроительный завод "Море" (Феодосия) (с) Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Феодосийский судостроительный завод "Море", в 2018 году переданный госкорпорации "Ростех", войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации, рассказали "Ъ" источники в отрасли. В Минпромторге "Ъ" подтвердили, что в рамках исполнения поручения президента РФ министерством совместно с "Ростехом" и ОСК прорабатывается механизм передачи "Моря" в состав корпорации. Соответствующее решение обусловлено "необходимостью осуществления единой политики в области судостроения в Азово-Черноморском регионе".

Завод был построен в конце 1930-х годов, в советское время специализировался на скоростных судах из алюминиевых сплавов, судах на подводных крыльях и на воздушной подушке. Наиболее известная военная продукция - крупнейший в мире десантный корабль на воздушной подушке "Зубр" (пр. 12322). Также завод строил гражданские суда, в том числе прогулочные "Кометы". После присоединения Крыма в 2014 году верфь была национализирована властями полуострова. Затем в 2015 году передана в собственность РФ, а из федерального бюджета в капитал был внесен 1 млрд руб. С 2016 года мощности завода были переданы в управление верфи "Пелла" Герберта Цатурова, которая использовала их для выполнения заказа на малые ракетные корабли "Каракурт" (пр. 22800) для ВМФ. Согласно открытой информации, заложенные на "Море" три корабля этого проекта сильно запоздали со сроками сдачи, которая теперь ожидается в 2022 году.

В 2018 году Владимир Путин подписал указ о передаче верфи госкорпорации "Ростех", представители которой затем заявили, что завод недозагружен и требует серьезной модернизации. В 2020 году в Счетной палате отмечали, что из-за санкций так и не было завершено строительство катера для устранения разливов нефти, поскольку не удалось закупить детали двигателя. При этом на "Море" заявляли о готовности построить для Кубы прогулочные скоростные теплоходы "Комета" и рыболовецкие траулеры, а также заключили договор с Черноморской рыбодобывающей компанией на постройку десяти траулеров для промысла в Азово-Черноморском бассейне.

В "Ростехе" "Ъ" сообщили, что говорить о механизмах и сроках передачи верфи ОСК пока рано. В госкорпорации решение называют "закономерным": это непрофильный для "Ростеха" актив, при этом завод "Море" имеет уникальные компетенции в области скоростного судостроения, которые необходимо сохранять и развивать. Завод производит скоростные катера типа "Сарган", многофункциональные водолазные суда, катера-бонопостановщики, а также в кооперации с "Вымпелом" - суда на подводных крыльях "Комета", заключили в "Ростехе".

В ОСК сообщили, что "планируют загружать завод военными заказами, которые подходят для этой площадки - то есть речь идет о кораблях и судах третьего и четвертого ранга" со спусковым весом 1-1,5 тыс. тонн. Есть перспективы развития и композитного судостроения, особенно с учетом наличия в составе феодосийских предприятий такого интересного актива, как конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", заключили в корпорации.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что с учетом специфики производственных мощностей предприятия, высокого уровня конкуренции и наличия санкций "Морю" самостоятельно существовать очень трудно. Для ОСК это возможность формировать в Крыму полноценный кластер, что может дать синергию в контексте композитного судостроения и военного заказа, добавляет эксперт.