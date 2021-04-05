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WarSpot

Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска

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Источник изображения: warspot.ru

Американские солдаты смогут видеть дополнительную информацию, как в интерфейсах компьютерных игр. 31 марта компания Microsoft объявила о переходе программы Integrated Visual Augmentation System (IVAS) от прототипирования к серийному производству, а вчера портал armytimes.com предоставил детали контракта с Минобороны США.

Контракт рассчитан на десять лет и обойдётся Минобороны США в $21,88 млрд. Стороны не раскрывают объёмов поставок армейских очков дополненной реальности, но ранее говорилось о потребности армии в 100 000 единиц.

Тестовые образцы очков дополненной реальности IVAS

Источник изображения: defence-blog.com

«Гарнитура IVAS, основанная на HoloLens и дополненная облачными сервисами Microsoft Azure, предоставляет платформу, которая сделает службу солдат более безопасной и эффективной. Программа обеспечивает повышенную ситуационную осведомлённость, позволяя обмениваться информацией и принимать решения в различных сценариях. Microsoft тесно сотрудничала с армией США в течение последних двух лет, и вместе мы первыми разработали дизайн, ориентированный на солдат, чтобы обеспечить быстрое создание прототипов продукта, чтобы предоставить солдатам инструменты и возможности, необходимые для выполнения их миссии», — сообщили в пресс-службе Microsoft.

Изображение серийного образца IVAS

Источник изображения: microsoft.com

HoloLens представляет собой надеваемый на голову обруч с расположенными перед глазами тонированными линзами с волнообразной призматической структурой, которые преломляют и отправляют в глаза пользователя изображения с микродисплеев, расположенных по бокам. В отличие от большинства других устройств виртуальной, дополненной или смешанной реальности, HoloLens автономны и не требуют подключения к ПК.

Военная модификация HoloLens будет существенно отличаться от существующих версий. В частности, она получит встроенный тепловизор и прибор ночного видения. При этом гарнитура сможет использоваться как для обучения, так и для боевого применения. В Минобороны США ранее заявляли, что намерены довести технологии IVAS до уровня, когда с помощью единого устройства солдаты смогут получать на экран дополненной реальности информацию для полной ситуационной осведомлённости, полноценно видеть в тёмное время суток, а также отличать гражданских от солдат противника.

Опытные образцы IVAS имели массу чуть более 1 кг и автономность на одной батарее не менее 8 часов. Известно, что американская армия уже тестировала передачу на экраны IVAS видеотрансляции с дронов, а также отправку трёхмерного плана помещения и визуальных подсказок по навигации на очки солдат при штурме здания.

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2 комментария
№1
05.04.2021 11:03
"$21,88 млрд"
Вот это аппетит у Била Гейтса! Хотя, оно и понятно: Майкрософту сейчас ни операционка, ни оффис дохода не приносят, а кушать хочется...

"Минобороны США ранее заявляли, что намерены довести технологии IVAS до уровня, когда с помощью единого устройства солдаты смогут получать на экран дополненной реальности информацию для полной ситуационной осведомлённости, полноценно видеть в тёмное время суток, а также отличать гражданских от солдат противника."
Неустранимый недостаток такого гаджета как у коллиматорного прицела - снижается световой поток и уже в сумерках, в дыму и т.п. ни черта не видишь.

"передачу на экраны IVAS видеотрансляции с дронов, "
Которая накладывается на то, что видишь прямым взглядом (поле зрения)?! И как в этой каше разобраться?!!
Видео с дрона надо смотреть отдельно. Для этого либо отдельный гаджет, либо в этих очках выключать поле зрения (что пока невозможно) и включать картинку с дрона.

"трёхмерного плана помещения и визуальных подсказок по навигации на очки солдат при штурме здания."
Опять же: если план здания просто наложить на поле зрения, то получится каша. А чтобы давать подсказки по навигации система должна знать местоположение очков (бойца) с точностью до метра. То есть, ДжиПиЭс должен работать как часы, связь должна не подавляться РЭБом, а система перед боем должна сбегать в это здание и снять его трёхмерную картинку.
Хотя, по улицам практически любого города водить уже сможет.
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№2
05.04.2021 12:18
"Вот это аппетит у Била Гейтса! Хотя, оно и понятно: Майкрософту сейчас ни операционка, ни оффис дохода не приносят, а кушать хочется..."

Виктор Алексеевич, ну зачем херню пороть, ей больно.
Вот результаты первого квартала: чистая прибыль 15.5 миллиарда (увеличилась на 33%), при доходах 45 миллиардов.
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