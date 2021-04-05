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ЦАМТО

Вооруженные силы Сербии приобрели новую партию ББМ "Лазар-3"

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Бронетранспортёры Lazar 3
Бронетранспортёры Lazar 3.
Источник изображения: yugoimport.com

ЦАМТО, 2 апреля. Как сообщило Минобороны Сербии, заместитель премьер-министра - министр обороны Небойша Стефанович 20 марта принял участие в подписании военным ведомством с компанией Yugoimport-SDPR контракта на закупку новой партии ББМ "Лазар-3" с колесной формулой 8x8.

Контракт на поставку "Лазар-3" подписали полковник Александар Чакич из управления закупок и продаж (Сектор материальных ресурсов Министерства обороны) и заместитель директора Yugoimport-SDPR Александар Лиякович. Стоимость соглашения составила 3,7 млрд. динаров (около 31,6 млн. евро). Количество заказанных ББМ и сроки поставки не раскрываются.

По заявлению министра обороны, благодаря этому контракту количество современных боевых бронированных машин "Лазар" в составе Вооруженных силах значительно возрастет.

Н.Стефанович также посетил производственные мощности предприятия Borbeni slozeni sistemi в Велика-Плана, где производятся ББМ "Лазар" и "Милош", а также самоходные гаубицы "Нора". В ходе визита министр пообещал продемонстрировать ряд новинок сербского ВПК на выставке "Партнер", если позволит эпидемиологическая ситуация.

По словам министра обороны, ВС Сербии уже получили первую партию ББМ "Милош" с колесной формулой 4х4. Новая партия этих бронемашин в ближайшие несколько недель пройдет испытания и будет поставлена в боевые подразделения.

155-мм самоходная гаубица "Нора" в настоящее время проходит подготовку к испытаниям в США. Yugoimport-SDPR в числе нескольких претендентов получила приглашение представить свою гаубицу для сравнительных испытаний. Ранее Сербия продала самоходные гаубицы B-52 "Нора" ВС Мьянмы, Бангладеш, Кении и Кипра.

Как сообщал ЦАМТО, СВ США намерены в рамках проекта замены состоящих на вооружении буксируемых гаубиц провести на полигоне Юма (шт.Аризона) сравнительные испытания самоходных 155-мм гаубиц ряда ведущих мировых производителей. Каждый поставщик будет нести ответственность за доставку соответствующей 155-мм самоходной гаубицы и оказание поддержки в течение периода оценки. По результатам оценки правительство выберет предложения, которые являются наиболее выгодными и представляют наибольшую ценность для ВС.

Церемония демонстрации первой партии принятых на вооружение ВС Сербии новых боевых бронированных машин "Лазар-3" с колесной формулой 8x8 состоялась в декабре 2018 года на полигоне "Никинчи". Первые шесть ББМ вошли в боевой состав 41-го пехотного батальона 4-й бригады Сухопутных войск Сербии.

Несколько дней назад СМИ сообщили со ссылкой на посла Сербии в Москве Мирослава Лазански, что партия ББМ "Лазар-3" была продана в Туркменистан.

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Страны
Бангладеш
Кения
Кипр
Мьянма
Россия
Сербия
США
Туркменистан
Компании
Yugoimport
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