В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов

РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости. Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", разрабатываются в России, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов.

"Сегодня то, что на слуху - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

По словам Леонова, на сегодняшний день никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем "Авангард", но его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем.

"Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.

По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям.

"То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - полагает глава предприятия.