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Военно-промышленный курьер

НАТО на плечах Зеленского пододвигается к границам России

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Американские военные во время учений на Украине
Американские военные во время учений на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он напомнили о заявлении США о том, что «в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ», а также Киева, который в свою очередь предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия. 

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал Песков. Постановка же вопроса о том, что Россия является «каким-то противником», добавил он, с точки зрения РФ является «неприемлемой и неуместной». 

«Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция», - сказал Песков. Он также напомнил об абсолютно конструктивной риторике России в связи со сложившейся ситуацией. 

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», - цитирует Интерфакс Пескова. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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