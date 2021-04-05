НАТО на плечах Зеленского пододвигается к границам России

В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он напомнили о заявлении США о том, что «в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ», а также Киева, который в свою очередь предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал Песков. Постановка же вопроса о том, что Россия является «каким-то противником», добавил он, с точки зрения РФ является «неприемлемой и неуместной».

«Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция», - сказал Песков. Он также напомнил об абсолютно конструктивной риторике России в связи со сложившейся ситуацией.

«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», - цитирует Интерфакс Пескова.