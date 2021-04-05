Срок службы носителей "Авангардов" могут продлить на три года

РЕУТОВ, 2 апр - РИА Новости. Срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-19 Stiletto) может быть продлен на три года, сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов.

Согласно открытым данным, эти ракеты являются носителями гиперзвуковых блоков "Авангард". Последние ракеты произведены 36 лет назад, и в нынешнем году истекает ранее продленный до этого параметра срок их эксплуатации.

"Будем держать эту ракету на боевом дежурство столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года", - сказал Леонов журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

"Проводится целый комплекс работ. Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны – техника нам сама должна будет подсказать", - добавил Леонов.

По его словам, идет плановая замена УР-100Н УТТХ на "Ярсы": если раньше первых было 150, то сейчас – 50.

По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука – то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", в 2019 году заступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

Сколько комплексов входит в один полк, официально не раскрывается. При этом в конце минувшего года стало известно, что всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса "Авангард".

НПО Машиностроения, согласно открытым источникам, является разработчиком комплекса.