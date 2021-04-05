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Российская газета

MW: как США хотели использовать F-117 для ядерного удара по СССР

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Источник изображения: US Air Force/Wikipedia.org

Первый в мире реактивный самолет-невидимка F-117, который был принят на вооружение ВВС США, предназначался для проникновения в плотную сеть противовоздушной обороны и нанесения ядерного удара по СССР.

Как пишет Мilitary Watch, F-117 с самого начала проектировался для использования ядерных гравитационных бомб B57 и B61, а в кабине пилота имелась панель, позволяющая их программировать.

При этом отмечается, что самолет-невидимка являлся "далеко не неуязвимым" и для повышения шансов на прорыв советской ПВО он должен был получать разведданные о позициях противовоздушной обороны противника и тщательно планировать маршрут.

Предполагалось, что F-117 с тактическими ядерными зарядами, которые были созданы для поражения сосредоточения войск и военных баз, быстро пролетит над целью и сбросит бомбу с замедленным при помощи парашюта спуском. Также возможно было использование детонации уже после приземления бомбы.

Этот прием позволял довольно медленному F-117 лететь достаточно низко, чтобы затруднить обнаружение радарами противника, не рискуя при этом попасть под ударную волну от ядерного взрыва.

"Это была наиболее вероятная тактика, учитывая, что самолеты-невидимки были особенно уязвимы при сбрасывании бомб, так как их открытые бомбовые отсеки нарушали профиль невидимости и, таким образом, облегчали обнаружение самолета", - говорится в публикации.

Также отмечается, что F-117 достаточно активно использовались во время первой войны в Персидском заливе для осуществления неядерных миссий. И на этом примере можно проанализировать специфику применения этих самолетов. Но следует учесть, что еще в начале конфликта иракские длинноволновые радиолокационные системы были нейтрализованы ударными вертолетами. А после этого F-117 стало гораздо сложнее обнаружить. Ираку не хватало высокотехнологичных систем ПВО, и американские самолеты, спроектированные для борьбы с более сложной обороной, не испытывали особых проблем. Тем более, что возможности "невидимки" дополняли реактивные самолеты F-4G, которые создавались специально для подавления ПВО противника.

Но чрезвычайно высокие эксплуатационные расходы и относительно ограниченные возможности F-117 в итоге привели к их снятию с вооружения.


Михаил Русин

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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
F-117
Проекты
Ядерный щит
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