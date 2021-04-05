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ТАСС

Судостроительный завод "Море" в Феодосии войдет в состав ОСК

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Судостроительный завод "Море"
Судостроительный завод "Море" в Феодосии.
Источник изображения: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Проработка вопроса передачи уже инициирована

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и госкорпорация "Ростех" прорабатывают передачу в состав ОСК судостроительного завода (ССЗ) "Море", расположенного в Феодосии. Об этом ТАСС сообщили в ОСК и Ростехе.

"Есть принципиальное решение государства на этот счет, вопрос находится в стадии проработки", - проинформировали в Ростехе.

Как в свою очередь подчеркнули в ОСК, проработка вопроса передачи уже инициирована. "Что касается схемы передачи, то ОСК и Ростех начали обсуждать технические вопросы реализации такого решения. Говорить о конкретном варианте, как и о сроках, пока рано", - отметили в корпорации.

В Ростехе сообщили, что передача в состав ОСК ССЗ "Море" является закономерным решением. "Это непрофильный для Ростеха актив, при этом завод "Море" имеет уникальные компетенции в области скоростного судостроения, которые необходимо сохранять и развивать. Логично это делать в контуре ОСК", - добавили в пресс-службе.

Дальнейшее развитие

ОСК намерена развивать ССЗ "Море" в контуре военного кораблестроения, а также прорабатывать возможности по строительству кораблей с корпусами из композитных материалов.

"Мы планируем загружать завод военными заказами, которые подходят для этой площадки, с учетом ограничений по спусковому весу. Таким образом, речь идет о кораблях и судах 3-го и 4-го рангов. Есть перспективы развития у композитного судостроения. В Крыму для этого есть все условия, особенно с учетом наличия в составе феодосийских предприятий такого интересного актива, как конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", - сообщили в ОСК.

Основной упор в дальнейшем развитии ССЗ "Море" будет сделан на производство кораблей и судов с алюминиевыми корпусами. "В будущем видим подход аналогичный подходу к "Вымпелу": акцент на алюминиевое судостроение, композитное [судостроение] и ориентация на небольшие корабли и суда со спусковым весом до 1-1,5 тыс. тонн", - добавили в корпорации.

Специализация ССЗ "Море"

Исторической специализацией ССЗ "Море" с периода Великой Отечественной войны были торпедные катера, что определило производственный профиль завода: высокосортные суда средней размерности, в том числе суда на подводных крыльях, сторожевые, патрульные и десантные катера. С 1970-х годов номенклатура была расширена судами на воздушной подушке. "Все это было и будет оставаться профилем предприятия, поскольку мы видим значительный спрос на такую тематику на внутреннем рынке", - сказали в ОСК.

Как проинформировали в Ростехе, в настоящий момент ССЗ "Море" производит скоростные катера типа "Сарган", многофункциональные водолазные суда, катера-бонопостановщики, а также суда на подводных крыльях "Комета" (в кооперации с заводом "Вымпел").

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Ростех
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