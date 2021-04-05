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ТАСС

Власти Шотландии запретили строительство космического центра на Шетландских островах

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Флаг Шотландии
Флаг Шотландии.
Источник изображения: www.servicemagic.co.uk

Ранее американская Lockheed Martin объявила о планах запускать спутники с острова Анст

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Шотландские власти отвергли планы сооружения на Шетландских островах на северо-востоке Шотландии космического центра из-за опасности повреждения исторического памятника - радиолокационной станции, построенной в 1941 году. Об этом сообщает в пятницу The Times.

Такой центр планировалось создать в ближайшие несколько лет на острове Анст со стартовой площадкой для запуска ракет, способных выводить на орбиту спутники массой от 30 до 600 кг. О намерениях использовать его для запуска спутников объявила ранее американская компания Lockheed Martin, а Космическое агентство Великобритании уже дало зеленый свет на запуск там ежегодно 30 ракет. Датский миллиардер Андерс Поульсен вложил, по сведениям издания, в проект почти $2 млн.

Однако против его реализации выступила правительственная организация Historic Environment Scotland, ответственная за исследования, сохранность и популяризацию сотен культурных и исторических памятников северного региона Великобритании. Согласно заявлению HES, его осуществление может нанести ущерб "очень хорошо сохранившемуся, неповрежденному военному комплексу" времен Второй мировой войны. Эта радиолокационная станция - одна из 17, построенных в Шотландии, сыграла "важную роль" в истории обороны Великобритании, отметили в организации.

Глава созданной в 2017 году компании Shetland Space Centre Фрэнк Стрэнг заявил, что "решительно оспорит" подобное решение. По его утверждению, этот объект "в течение многих лет находился в полуразрушенном состоянии", и проект космического центра предусматривал улучшение доступа туристов на станцию, а также строительство информационного офиса с переводчиками.

Ожидалось, что сооружение пускового комплекса создаст около 140 рабочих мест на Ансте, и станет ежегодно приносить экономике острова не менее 4,9 млн фунтов ($6,7 млн).

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
США
Компании
Lockheed-Martin
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