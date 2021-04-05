Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года

Генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов отметил, что проводится целый комплекс работ

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник Союзмаша) Александр Леонов.

"Будем держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года", - сказал он журналистам в кулуарах Академических чтений по космонавтике, отвечая на вопрос ТАСС.

Леонов отметил, что проводится целый комплекс работ. "Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны - техника нам сама должна будет подсказать", - пояснил глава НПО машиностроения.

По его словам, сейчас идет процесс плановой замены МБР УР-100Н УТТХ: если раньше их было 150, то сейчас - 50. Они заменяются на "Ярсы".

В Ясненском соединении РВСН МБР УР-100Н УТТХ являются носителями гиперзвукового боевого оснащения "Авангард".