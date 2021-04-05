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Известия.ru

Эксперт рассказал о боевых возможностях бомбардировщика ПАК ДА

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев 2 апреля рассказал «Известиям» о боевых возможностях будущего российского стелс-бомбардировщика, также называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

Ранее в этот день сообщалось, что Министерство обороны утвердило окончательный облик ПАК ДА, который разрабатывает «Туполев».

Cамолет, создающийся по программе ПАК ДА, решено сделать дозвуковым.

Полет на дозвуковой скорости является более экономичным, и дальность российского бомбардировщика может быть очень большая, практически любая, рассказал Дмитрий Корнев.

Несмотря на то что на сверхзвуковой скорости самолет может быстрее долететь до цели, современные средства ПВО в состоянии сбить любой самолет, даже на сверхзвуковой скорости, отметил военный эксперт.

«ПАК ДА будет дозвуковой летающей платформой для применения ракетных систем разного типа из районов за пределами ПВО противника. Это могут быть зоны над Тихим океаном, зоны над Атлантикой, над Северным полюсом», — пояснил специалист.

По его словам, самолет сможет длительное время находиться в режиме боевого патрулирования, принимать приказ на применение, дозаправляться, переходить в другой регион и применять ракетные системы, которые он будет нести.

«Скорее всего, у самолета будет два отсека для вооружений. Левый и правый. Есть вероятность, что у него будет один большой отсек по центру, но маловероятно, исходя из конструктивных особенностей. Слишком большой отсек придется делать, чтобы унести все необходимое», — сказал Корнев.

ПАК ДА будет нести ракетные системы большой дальности, скорее всего, дозвуковые ракеты, такие как Х-101, которые были впервые применены в Сирии с большой дальностью полета, сказал главный редактор сайта MilitaryRussia.ru.

Также вполне вероятно, что бомбардировщик будет нести новые типы дозвуковых или околозвуковых крылатых ракет большой дальности со стелс-конфигурацией. Более того, Дмитрий Корнев практически уверен, что самолет будет нести гиперзвуковые ракеты.

«Гиперзвуковые ракеты практически невозможно будет сбить, поэтому они ему понадобятся для уничтожения средств ПВО. Например, для того чтобы расчистить путь для более массированного применения менее скоростных, но более эффективных дозвуковых ракет. Потому что у гиперзвуковых ракет, скорее всего, дальность действия будет несколько меньше, чем у дозвуковых», — подчеркнул Корнев.

Конструкция самолета ПАК ДА будет напоминать схему американского тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B2 — «летающее крыло», рассказал Дмитрий Корнев.

«Минимум выступающих частей — у B2 нет киля, нет стабилизаторов, только крыло. Такая конфигурация обладает наименьшей радиолокационной заметностью», — объяснил эксперт.

Пониженная радиолокационная заметность ПАК ДА вполне может сделать его незаметным для средств ПВО противника в тех районах, откуда планируется его применение, заключил Корнев.


Ранее, 2 апреля, сообщалось, что Минобороны прорабатывает проект создания специального беспилотного летательного аппарата (БЛА) и системы управления для него для борьбы с подводными лодками. Сейчас изучаются потенциальные платформы для создания такого аппарата.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Х-101
Компании
Туполев
Проекты
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ГЗЛА
ПАК ДА
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