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ЦАМТО

Саудовская Аравия будет производить новые ударные БЛА по турецкой лицензии

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БЛА Karayel-SU
Турецкий ударный беспилотник Karayel-SU.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 2 апреля. Две саудовские компании приступят к совместному производству турецких ударных беспилотных летальных аппаратов в интересах Вооруженных сил Саудовской Аравии.

Как сообщает Defense News, компания Intra Defense Technologies и Advanced Electronics Company будут производить БЛА "Караел-SU" (Karayel-SU) по лицензии турецкой Vestel Savunma.

В Vestel Savunma не ответили Defense News на запрос о комментарии, однако официальный представитель компании сообщил изданию на условиях анонимности, что Advanced Electronics Company предоставит компоненты для электроники, а Vestal поставит "основные критически важные структурные компоненты". В дополнение к соглашению о совместном производстве, Саудовская Аравия также ведет переговоры о закупке партии БЛА "Караел-SU" в готовом виде.

Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 марта 2021 года заявил о том, что "у Саудовской Аравии есть спрос на турецкие боевые БЛА", не вдаваясь в конкретные подробности. Тогда многие специалисты посчитали, что будут закуплены БЛА "Байрактар" или "Анка".

Турецкая компания Vestel Savunma презентовала ударную версию БЛА "Караел-SU" в рамках выставки Dubai Airshow 2017 и сразу же заинтересовала саудитов. По информации Defense News, программа совместного производства включает в себя производство партии из 40 аппаратов в период с 2021 по 2025 гг. Турецкий беспилотник будет переименован в "Хабуб" (Haboob) в Саудовской Аравии.

Со стороны ЦАМТО напомним, что Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) 27 апреля 2020 года объявило о покупке у Intra Defense Technologies шести БЛА с поставкой в 2021 году и еще 40 систем в течение пяти лет. Однако на тот момент тип закупленного БЛА известен не был.

Новая ударная модификация "Караел-SU" отличается от базовой версии "Караел" увеличенным размахом крыла в 13 м (10,5 м у базовой), повышенной грузоподъемностью в 120 кг (50 кг у базовой) и наличием четырех точек подвески вооружений. На выставке Dubai Airshow новый БЛА был презентован с макетами интеллектуальных боеприпасов MAM-L и MAM-C производства компании Roketsan. Длительность полета БЛА без вооружения – до 20 часов на высоте 18000 футов или 8 часов – с полезной нагрузкой 120 кг. Скорость – 60-80 узлов на дальности до 150 км и высоте до 5,5 км.

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Страны
Саудовская Аравия
Турция
Компании
Roketsan
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
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