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ЦАМТО

Морская пехота ТОФ получила на вооружение современные БМП-3

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 2 апреля. В соответствии с планом перевооружения на современные образцы военной техники соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило БМП-3.

Около 40 новых боевых машин доставлены во Владивосток железнодорожным транспортом. Прибывшие БМП-3 разгружены и перевозятся спецтехникой к месту постоянной дислокации.

Прибывшие боевые машины планово заменят технику предыдущего поколения (БМП-2).

Ранее соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке были полностью перевооружены на современные бронетранспортёры БТР-82А и усилены подразделениями танков Т-80БВ, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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