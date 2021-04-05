В Белоруссии указали на оборонительный характер учений с Россией «Запад-2021»

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность. Об этом 2 апреля заявил заместитель начальника генерального штаба Белоруссии, начальник главного оперативного управления страны Павел Муравейко.

«Мы изучаем и апробируем также наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — цитирует Муравейко госагентство «БелТА».

Он сообщил, что региональная группировка войск и единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют готовность и способность защищать суверенитет и независимость Союзного государства, и обеспечивают совместную подготовку органов управления и войск.

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. По предложению российской стороны учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне.

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в основу замысла учений лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.

В ходе учений, которые станут одними из самых массовых за последние годы, также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории.

В качестве наблюдателей планируется пригласить представителей стран Запада.