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На Донбассе объявлен первый в истории воинский призыв

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Донецкой и Луганской народных республиках впервые за всю историю их существования объявлен призыв на военную службу с 1 апреля 2021 года.

Соответствующий указ №79 от 25 марта подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на его официальном сайте.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994−2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 13 февраля 2015 года № 08-IHC „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу», — сказано в документе.

Указом предписывается направить на прохождение службы в ряды Народной милиции 200 человек из числа призывников на срок шесть месяцев. Также указано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах.

Местным властям совместно с Военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву — определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования (лечения) призывников, отмечает Eadaily.

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