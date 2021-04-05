Войти
РИА Новости

Маршрут "Ярсов" впервые расчистили от мин с помощью СВЧ-пушки

335
0
0
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Маршрут движения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" впервые в ходе учений в Алтайском крае дистанционно очистили от мин и взрывных устройств с помощью электромагнитной "пушки", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, в рамках маневров в Барнаульском ракетном соединении для уничтожения дистанционно управляемых взрывных устройств на маршрутах стратегических комплексов "Ярс" была применена машина дистанционного разминирования "Листва". По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств.

"Листва" обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы. Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок", - рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии".

Как пояснили в Минобороны, машина выводит из строя или блокирует электронные компоненты взрывателей или производит их подрыв. "Подрывы произошли до начала движения колонны, все "закладки" были уничтожены", - добавили в министерстве, отметив, что "Ярсы", для которых предназначались мины, в это время находились на большом расстоянии от места взрыва.

Не имеющая аналогов машина дистанционного разминирования "Листва" выпускается холдингом "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Машина применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Она способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", есть планы по модернизации СВЧ-установки "Листвы" с увеличением импульсной мощности не менее чем на 5 Мвт, что позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств. "Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки.

"Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы", в зависимости от задачи, могут работать снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
03.03.2020
Какие военные новинки появятся на параде 9 мая
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80