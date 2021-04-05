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WarSpot

Бундесвер вооружается новым «Косторезом»

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкая армия полностью перейдёт на новые пехотные пулемёты. Вчера, 1 апреля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Германии одобрило новые закупки пулемёта MG5.

Бундесвер закупает пулемёты MG5 от Heckler & Koch с 2014 года. Уже в следующем году после контракта на 10 000 единиц MG5 немецкая армия полностью откажется от пулемёта MG3.

Новые немецкие пулемёты

MG5 выпускается в калибре 7,62×51 мм и внешне схож с моделью MG4 калибра 5,56×45 мм, который закупается немецкой армией с 2005 года. Аналогично предшественникам MG5 имеет ленточное питание и скорострельность до 800 выстрелов в минуту, которую можно несколько уменьшить благодаря наличию селектора. Полная масса пулемёта с аксессуарами может достигать 13 кг.

Пулемёты MG4 (слева) и MG5 (справа)

Источник изображения: soldat-und-technik.de

В войсках MG5 заменит MG3, «родословная» которого восходит к легендарному MG42 времён Второй мировой войны. Среди советских фронтовиков и западных союзников это оружие получило прозвища «Косторез» и «Пила Гитлера».

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Heckler & Koch
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