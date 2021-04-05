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ЦАМТО

В Индию прибыла четвертая партия истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: ANI

ЦАМТО, 2 апреля. По информации Press Trust of India (PTI), 31 марта в Индию прибыла четвертая партия из трех истребителей "Рафаль", совершив перелет с авиабазы "Истр" во Франции.

На маршруте перелета истребители сопровождали многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT ВВС ОАЭ, которые производили их дозаправку в воздухе. После прибытия новой партии общее количество прибывших в Индию истребителей "Рафаль" увеличилось до 14 ед.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Подписанный Индией и Францией контракт предусматривал, что поставка "Рафалей" начнется в мае 2020 года, но коронавирус привел к изменениям в графике. Первые пять истребителей "Рафаль" (три одноместных и два двухместных) приземлились на авиабазе "Амбала", где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы", 29 июля 2020 года. Официальная церемония принятия первых самолетов на вооружение ВВС Индии состоялась 10 сентября 2020 года.

Вторая партия из трех истребителей "Рафаль" прибыла на авиабазу "Джамнагар" 3 ноября 2020 года, после чего также перелетела на а/б "Амбала". Третья партия в составе трех самолетов прибыла 27 января 2021 года.

ВВС Индии должны получать 3-4 самолета "Рафаль" каждые 2-3 месяца. По информации представителей ВВС, после формирования первой эскадрильи аналогичное количество истребителей будет размещено на авиабазе "Хасимара", недалеко от границы страны с Китаем. Создание второго подразделения должно начаться в апреле. Самолеты войдут в состав 101-й истребительной эскадрильи "Фэлконс". По заявлению посольства Индии во Франции, поставка всех 36 самолетов будет завершена к концу 2021 года.

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Страны
Индия
Китай
ОАЭ
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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