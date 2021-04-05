В технополисе "ЭРА" пройдет тематическая выставка "День инноваций Минобороны России"

ЦАМТО, 2 апреля. С 7 по 9 апреля в Военном инновационном технополисе "ЭРА" в Анапе будет работать тематическая выставка "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации".

Около 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций России представят свыше 300 инновационных проектов и технологий. В ходе выставки будут продемонстрированы образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения для наглядной демонстрации прорывных технологий.

Экспонаты разместят на открытых площадках, в том числе в бассейнах, общая площадь экспозиции составит более 4 тыс. м2.

Кроме того, пройдет круглый стол "Ключевые проблемы и направления развития инновационных проектов в сфере обороны и безопасности" и научно-техническая конференция "Инновационные технологии на службе Отечеству". Для гостей и участников будут организованы экскурсии по лабораториям технополиса.

В научно-деловой программе примут участие представители органов военного управления, ведущих военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности из 37 регионов России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.