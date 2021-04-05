Войти
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" пройдет тематическая выставка "День инноваций Минобороны России"

485
0
0
День инноваций
Международная выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 2 апреля. С 7 по 9 апреля в Военном инновационном технополисе "ЭРА" в Анапе будет работать тематическая выставка "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации".

Около 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций России представят свыше 300 инновационных проектов и технологий. В ходе выставки будут продемонстрированы образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения для наглядной демонстрации прорывных технологий.

Экспонаты разместят на открытых площадках, в том числе в бассейнах, общая площадь экспозиции составит более 4 тыс. м2.

Кроме того, пройдет круглый стол "Ключевые проблемы и направления развития инновационных проектов в сфере обороны и безопасности" и научно-техническая конференция "Инновационные технологии на службе Отечеству". Для гостей и участников будут организованы экскурсии по лабораториям технополиса.

В научно-деловой программе примут участие представители органов военного управления, ведущих военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности из 37 регионов России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.10.2015
«ОПК» создала военную офисную технику для работы в экстремальных условиях
01.07.2015
Минобороны РФ получило пятый модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н
12.03.2015
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2015" будут представлены около 5 тысяч разработок российской "оборонки"
28.10.2014
Тягачи и толкачи
14.01.2014
О некоторых вопросах, связанных с определением цены государственного контракта по государственному оборонному заказу
02.03.2009
ВСЕ ФЛАГИ В АБУ-ДАБИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80