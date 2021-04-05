Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Главное управление боевой подготовки ВС РФ с вековым юбилеем.

По его словам, за вековую историю сотрудники управления внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств.

«Все эти годы коллектив ГУБП активно работал над повышением обученности войск, выработкой методик освоения и практического применения новейших образцов вооружения и техники в любых условиях обстановки», - сказал глава военного ведомства, отметив, что «как и прежде, в повседневной деятельности управление руководствуется принципом «учить тому, что необходимо на войне»».

«Успешная организация Армейских международных игр и победные результаты российских команд — также в активе вашего сплоченного коллектива», - сказал Шойгу.

Особые слова благодарности глава военного ведомства передал ветеранам, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми офицерами, помогая сохранить неразрывную связь поколений.

К юбилею Главного управления боевой подготовки ВС РФ на сайте Минобороны России открыт специальный мультимедийный раздел «100 лет на службе Отечеству».