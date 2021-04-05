Войти
Военно-промышленный курьер

В Балтийском море произошла подводная дуэль на торпедах

270
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи двух субмарин у берегов Калининградской области атаковали и контратаковали друг друга при взаимном применении оружия и гидроакустических средств.

«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – дизель-электрические подводные лодки серии 636.3 проекта «Варшавянка». И в ходе противостояния обеим пришлось непросто. Так как одно из главных достоинств «Варшавянок» серии 636.3 – низкий уровень шумности.

По условиям учений, ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» должна была найти вражескую субмарину, роль которой исполняла ДЭПЛ «Волхов».

Лодка «Петропавловск-Камчатский», скрытно войдя в зону проведения маневров, заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой атаковала противника. Затем, уходя от ответной атаки, подводный крейсер провел послезалповое маневрирование. ДЭПЛ «Волхов», маневрируя, также уклонилась от удара и выполнила условную контратаку.

Условия дуэльной ситуации моделировалась таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке. По предварительной оценке командования, оба экипажа успешно справились с поставленными задачами, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
Похожие новости
02.04.2021
Субмарины Балтийского флота провели подводную дуэль в море
01.04.2021
На «Волхове» осмотрелись в отсеках на дне Балтики
22.03.2021
Две «Варшавянки» без лишнего шума проверят глубину Балтийского моря
12.12.2019
Главком ВМФ заявил об угрозах национальной безопасности России из-за активности НАТО
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80