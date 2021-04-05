В Балтийском море произошла подводная дуэль на торпедах

Экипажи двух субмарин у берегов Калининградской области атаковали и контратаковали друг друга при взаимном применении оружия и гидроакустических средств.

«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – дизель-электрические подводные лодки серии 636.3 проекта «Варшавянка». И в ходе противостояния обеим пришлось непросто. Так как одно из главных достоинств «Варшавянок» серии 636.3 – низкий уровень шумности.

По условиям учений, ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» должна была найти вражескую субмарину, роль которой исполняла ДЭПЛ «Волхов».

Лодка «Петропавловск-Камчатский», скрытно войдя в зону проведения маневров, заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой атаковала противника. Затем, уходя от ответной атаки, подводный крейсер провел послезалповое маневрирование. ДЭПЛ «Волхов», маневрируя, также уклонилась от удара и выполнила условную контратаку.

Условия дуэльной ситуации моделировалась таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке. По предварительной оценке командования, оба экипажа успешно справились с поставленными задачами, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)