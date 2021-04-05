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Марс будет исследовать вертолет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вертолет Ingenuity («Изобретательность»), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), совершит первый пробный полет на Красной планете не ранее 11 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Данные о результатах полета, если он состоится в эти сроки, могут поступить на Землю уже на следующий день - 12 апреля. Ранее американское космическое агентство сообщало, что полет может состояться 8 апреля. Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около 3 метра. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.

В настоящее время уже выбрана подходящая плоская взлетно-посадочная площадка. В предстоящие дни к ней должен будет подъехать марсоход, с которого на поверхность планеты будет спущен вертолет. Затем летательный аппарат должен с помощью своей солнечной панели зарядиться в течение суток.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Интерфакс напоминает, что Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

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США
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NASA
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Марс
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